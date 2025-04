Altra tegola per Inter-Bayern: ko a poche ore dalla partita

Un infortunio tiene in ansia i tifosi in vista di Inter-Bayern: la tegola è arrivata a poche ore dalla partita di Champions League

Inter-Bayern Monaco è ormai sempre più vicina e potrebbe essere una delle partite più importanti per la storia recente dei nerazzurri, visto che vale la semifinale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi è forte della vittoria ottenuta all’andata in Germania, ma deve fare i conti con la voglia di rivalsa di una delle maggiori big d’Europa, convinta di ribaltare il risultato.

Servirà dunque massima concentrazione e la mentalità che si è vista anche all’andata, fattori che andranno uniti ai giusti principi tattici e a una buona dose di fortuna. E anche a delle condizioni fisiche accettabili rispetto a un impegno che sarà parecchio probante sotto ogni punto di vista.

Entrambi i club hanno dovuto e hanno a che fare con diversi infortuni che sono arrivati nelle ultime settimane. Ci si è concentrati parecchio sulle defezioni in casa Bayern, ma anche l’Inter deve fare i conti con diversi ko, tra cui spicca l’assenza di Denzel Dumfries, che non ha recuperato per il ritorno e sarà in campo solo per fine aprile. Le condizioni di un titolarissimo, però, mettono in ansia gli ospiti anche nelle ultime ore: ecco di chi si tratta.

Inter-Bayern, Kim non è al top: come sta il difensore

Kim aveva recuperato a tempo di record per il match d’andata, anche se non è stato di sicuro tra i migliori in campo. L’ex Napoli, però, continua ad avere a che fare con diversi fastidi, per cui nella giornata di ieri ha lavorato a parte, svolgendo un allenamento personalizzato.

Questa scelta da parte di Kompany e dello staff medico ha fatto scattare l’allarme nelle ultime ore, anche perché la coperta è veramente corta nel reparto, anche per via dell’assenza di un leader difensivo come Upamecano. E alle loro spalle non è riuscito a recuperare neanche Neuer, nonostante sia partito a Milano con il resto del gruppo.

In realtà, l’allenatore belga ha davvero poche scelte, per cui Kim stringerà i denti e sarà regolarmente in campo. Certo, non sarà felice reggere botta a campioni come Lautaro Martinez e Marcus Thuram non essendo neanche al top della forma. L’Inter proverà a fare male, ma sarà l’intera fase difensiva del Bayern a dover dare delle risposte rispetto a una settimana fa.