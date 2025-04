C’è lo stop di Inzaghi, vuole tenerlo all’Inter

Cambiano i piani del club nerazzurro, ora Inzaghi vuole tenerlo in maglia nerazzurra: svolta per il mercato estivo dell’Inter

Sei giornate al termine della Serie A, 18 punti a disposizione e l’Inter di Simone Inzaghi non è mai stata tanto vicina a coronare il sogno Scudetto. Un’annata, fino a questo momento, pazzesca per la società meneghina che può raccogliere quanto di buono seminato in questi anni.

In attesa di capire quali ed eventualmente quanti saranno i trofei da aggiungere in bacheca tra poche settimane, la società di Oaktree è concentrata soprattutto sulla programmazione futura. Perché quest’Inter, pur apparendo forte e insuperabile in quasi ogni frangente, ha comunque mostrato una certa fragilità soprattutto tra le seconde linee. Ed è da lì che Beppe Marotta vorrà ripartire, per rinforzare un gruppo già forte ma che andrà svecchiato specialmente in difesa.

In bilico Acerbi e Darmian (in scadenza nel 2026) e de Vrij, che vedrà terminare il contratto il prossimo 30 giugno. Ma non è finita qui, perché c’è un big di Inzaghi che fino a qualche tempo fa pareva certo di dover dire addio ai colori nerazzurri: oggi è cambiato tutto per volontà dell’allenatore piacentino.

Dietrofront Inter: ora Inzaghi se lo tiene stretto

Fari puntati sull’attacco dove le idee, in casa Inter, si fanno sempre più chiare. Marcus Thuram, nonostante il corteggiamento delle big europee (PSG in primis) rimarrà verosimilmente a Milano. Così come Lautaro Martinez: un duo imprescindibile per Inzaghi.

Chi potrebbe vedere riscritto il suo futuro è clamorosamente Marko Arnautovic. La punta austriaca nel corso degli ultimi mesi ha giocato poco, anche a causa di qualche acciacco di troppo. In scadenza con il club di Oaktree il 30 giugno 2025, Arnautovic pareva destinato a cambiare aria salutando la Milano nerazzurra a parametro zero. Ma magari non sarà così.

Almeno questa l’intenzione di Simone Inzaghi che pare aver cambiato idea sull’ex Bologna che, nonostante i 35 anni sulle spalle, sta dimostrando di essere una preziosa alternativa in questo finale di stagione. Nelle ultime tre uscite di campionato Arnautovic ha segnato prima con l’Udinese e poi, domenica scorsa, ha aperto le marcature nel 3-1 rifilato al Cagliari.

Arnautovic-Inter, così può arrivare il rinnovo

Il buon momento di forma può davvero ribaltare una situazione che sembrava già scritta.Un nuovo accordo, verosimilmente fino al 30 giugno 2026, da firmare nelle prossime settimane. È questo lo scenario che sta nascendo per Marko Arnautovic che potrebbe dunque prolungare la sua permanenza nella Milano nerazzurra.

L’Inter, oltre a Correa, potrebbe mettere in discussione Taremi che nel suo unico anno all’Inter non ha giocato secondo le aspettative. Il contratto di Arnautovic, come anticipato, andrà però ‘rivisto’. Perché ad oggi l’austriaco guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione, evidentemente troppi per un’alternativa ai titolari. Un rinnovo annuale, a cifre inferiori. E poi i saluti.

Questo lo scenario che potrebbe diventare realtà entro la fine del campionato, con Inzaghi stesso che starebbe spingendo per questa soluzione. Il 35enne viennese in questa stagione ha comunque siglato 7 reti con 2 assist in 22 presenze, tra campionato e coppe. E a questo punto non è affatto detto che siano le ultime in maglia nerazzurra, ricordando che nel suo contratto c’è un’opzione che consentirebba all’Inter di allungare l’accordo per un’altra stagione.