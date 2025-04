Colpo Champions, l’Inter ha mandato i suoi scout a visionare questo giocatore

L’Inter continua a seguire un calciatore da tempo accostato ai nerazzurri. Che sia lui il possibile rinforzo nella prossima stagione ?

Vigilia di Champions per l’Inter nella quale non mancano nuove indiscrezioni di mercato sui possibili obiettivi dei nerazzurri in vista della prossima stagione.

Tante già le situazioni in ballo che saranno affrontate a fine stagione. Ora, ovviamente, priorità al campo in una settimana decisiva con il ritorno contro il Bayern Monaco e il match di Pasqua con il Bologna al Dall’Ara che i nerazzurri potrebbero affrontare a pari punti con l’Inter, impegnata sabato contro il Monza ultimo in classifica.

Champions League dove l’Inter si è distinta fino a questa fase della competizione per una difesa impenetrabile che ha subito, tra girone e fase a eliminazione diretta, soltanto due gol. Merito di un reparto affidabilissimo e del rendimento dei suoi interpreti che sanno ben adattarsi alle inevitabili rotazioni che Inzaghi è costretto ad attuare con i tanti impegni ravvicinati. Inter che è intenzionata a consolidare ulteriormente il reparto arretrato con l’acquisto di almeno un nuovo centrale dopo aver definito la situazione contrattuale di Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza a giugno.

L’Inter non molla il difensore, l’ha visionato in Champions

Tanti già i possibili rinforzi accostati ai nerazzurri per la difesa. Giocano tutti in Serie A e hanno valutazioni anche elevate. Da Sam Beukema a Jaka Bijol, da Mario Gila a Oumar Solet ai due atalantini Hien e Scalvini, tra questi calciatori potrebbe esserci il nuovo difensore dell’Inter. La dirigenza nerazzurra monitora comunque anche potenziali obiettivi che giocano all’estero.

Uno di questi, da tempo seguito dall’Inter, è stato protagonista proprio in Champions nella sfida che ha opposto l’Arsenal al Real Madrid, vinta per 3-0 dai Gunners. Si tratta di Jakub Kiwior, il difensore polacco ex Spezia che Arteta è tornato a schierare titolare anche negli ultimi match di Premier League per l’assenza del titolare Gabriel Magalhanes, out fino a fine stagione per un infortunio al bicipite femorale.

Un infortunio, quello del difensore brasiliano, che ha cambiato la stagione di Kiwior, rimasto ininterrottamente in panchina in Premier League dal 14 dicembre al 16 dicembre. C’erano anche scout dell’Inter in tribuna all’Emirates a visionarlo, indizio ulteriore di come il polacco possa rientrare tra i potenziali obiettivi di mercato in estate. Con il rientro di Gabriel, difficilmente le gerarchie in difesa per l’Arsenal cambieranno con Arteta che continuerà a schierare il brasiliano insieme a Saliba.

Una situazione che potrebbe agevolare la cessione di Kiwior, per il quale si è ipotizzato già più volte un ritorno in Serie A proprio per l’impiego discontinuo con i Gunners. L’Arsenal, finora, si è sempre opposta al prestito per l’ex Spezia che ha una valutazione tutto sommato contenuta, inferiore ai 20 milioni, e un contratto fino al 2028. L’Inter potrebbe davvero puntarci. A 25 anni, le potenzialità del difensore polacco sono rimaste ancora intatte