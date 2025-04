Frattesi è l’arma segreta di Inzaghi: scelta forte per Inter-Bayern

Davide Frattesi può diventare l’arma segreta di Simone Inzaghi nel ritorno contro il Bayern Monaco: come verrà utilizzato dal tecnico

I tifosi dell’Inter hanno ancora negli occhi il grande ingresso in campo di Davide Frattesi contro il Bayern Monaco. La mezzala è stato decisivo con il grande inserimento, che ha sfruttato il cross di Carlos Augusto dalla sinistra e ha portato una vittoria pesantissima a Simone Inzaghi in vista del ritorno a San Siro.

L’ex Sassuolo sa bene che non potrà partire come titolare nella super sfida di Champions League che vale l’accesso alla semifinale, ma il suo compito è farsi trovare pronto per prendere il posto di uno tra Barella e Mkhitaryan nel secondo tempo. Con la difesa avversaria più stanca e la gamba, unita al tempo di inserimento, che caratterizzano Frattesi, potrebbe davvero essere un’arma impropria per Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza sa bene che potrebbe trattarsi di una serata lunghissima per l’Inter e che le forze dalla panchina saranno fondamentali per ottenere il massimo risultato. I nerazzurri non possono pensare solo a difendersi, ma dovranno tentare anche di mantenere il più possibile il possesso palla e poi fare male, per cui Frattesi negli ultimi 30 minuti potrebbe essere la risorsa decisiva per il successo della Beneamata.

Inter-Bayern si gioca anche sui subentri: Frattesi e non solo

In questi due anni all’Inter, l’ex Sassuolo ha dimostrato addirittura di poter essere più incisivo a gara in corso che dal primo minuto. Ma non è il solo che potrebbe dare un grandissimo contributo a partita in corso. Occhi puntati sull’attacco, dove Marko Arnautovic ha dimostrato di essere in grande forma contro il Cagliari.

Sugli esterni, è praticamente certa la staffetta tra Dimarco e Carlos Augusto, con il brasiliano che ha già dimostrato all’andata di poter fare male in quella zona di campo, sfruttando gli spazi lasciati dalle avanzate di Lainer. Per lui vale praticamente lo stesso discorso fatto per Frattesi.

Ma sarà soprattutto la difesa ad avere gli occhi puntati per via dei tanti attacchi che potrebbero arrivare dal Bayern. Nei minuti finali, non è da escludere la possibilità di vedere insieme in campo de Vrij e Acerbi se il risultato lo richiederà. Anche Bisseck non va dimenticato e pure Zalewski che ha recuperato dopo il cambio obbligato contro il Cagliari.