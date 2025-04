Inter attenta, la Juve piomba su Marcus Thuram: “La clausola non è un problema”

Clamorosa indiscrezione di calciomercato sull’asse Torino-Milano. Giuntoli vuole riunire i fratelli Thuram, Marotta lavora al rinnovo

Tra Inter e Juventus non può esserci amicizia. È giusto che ci sia rispetto tra i due club più vincenti in Italia e possibilmente che tra le tifoserie non si vada oltre il sano sfottò. Ma niente amicizia, al massimo ci si può alleare in sede di Lega di Serie A per il bene del calcio italiano.

Di screzi ce ne sono stati tanti, sia in campo tra calciatori che fuori dal campo tra dirigenti. Non sorprende affatto che, dal ritorno in Serie A dei bianconeri dopo Calciopoli ad oggi, ci sia stato un solo affare di mercato diretto tra le due società, quando i nerazzurri cedettero il centrocampista brasiliano Hernanes agli eterni rivali.

Per il resto ci sono giocatori passati dall’una all’altra squadra solo a parametro zero come Lucio, Asamoah e Cuadrado e altri seguiti dall’Inter e poi ‘fregati’ dalla Juve come Bremer e Cabal. Di certo nessuno dei due cederebbe mai uno dei suoi gioielli all’altro, ma per quanto riguarda Marcus Thuram il discorso è diverso, visto che il centravanti francese ha una clausola di rescissione nel suo contratto fissata tra gli 85 e i 90 milioni di euro che lo rende vulnerabile agli assalti di qualsiasi club, compresa la Juventus.

Calciomercato Juventus, Damascelli: “In attacco piace Thuram oltre a Osimhen”

La vittoria sul Lecce e la contemporanea sconfitta del Bologna, hanno riportato la squadra di Tudor al quarto posto. Il calendario delle ultime sei giornate sembra in discesa per i bianconeri, che ora sono i favoriti nella corsa ad un posto nella prossima Champions League.

Partecipare alla massima competizione europea, oltre che al Mondiale per Club, darebbe alla ‘Vecchia Signora’ la forza economica di fare un altro mercato importante dopo quello della scorsa estate. Sul tema è intervenuto il noto giornalista sportivo e tifoso bianconero Tony Damascelli, che hai microfoni di ‘Radio Radio’ ha sganciato la bomba: “La Juventus dovrà rifare la difesa perché Veiga e Kelly non sono capaci a difendere. E non escludo nemmeno che si possa intervenire sul portiere. In attacco piace Osimhen, è vero, ma non solo lui: anche Marcus Thuram dell’Inter, che ha una clausola di rescissione.

Il problema non è quanto potrà spendere la Juve, ma quanta capacità politica hanno… Secondo me zero. Potrebbe fare come fecero con Higuain, ma parliamo di un altro periodo e di un altro peso. Poi bisogna vedere anche se l’attaccante vuole venire da te, perché sta bene a Milano dove può vincere lo scudetto e persino la Champions”.