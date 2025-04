Inzaghi squalificato di nuovo: la stangata prima di Inter-Bayern

Il tema Inzaghi continua ad essere al centro di diverse polemiche. E il tecnico nerazzurro rischia una nuova e importante stangata

Archiviata la fondamentale vittoria contro il Cagliari, per l’Inter oggi è vigilia di Champions League. Il successo in terra tedesca consente ai nerazzurri di avere due risultati su tre a disposizione, ad Appiano Gentile c’è la convinzione di non dover sottovalutare assolutamente la sfida considerato anche il fatto che parliamo di una squadra ricca di talento nonostante la presenza di qualche infortunio di troppo.

Altro tema da tenere in considerazione per il ritorno è la questione dei diffidati. Il rischio di saltare la semifinale di andata è molto alto e per questo motivo bisognerà porre una attenzione in più. Lo stesso dovrà fare Simone Inzaghi per non dover fare i conti con una stangata importante anche in ottica semifinale. Insomma, un qualcosa che potrebbe condizionare in parte le scelte magari a gara in corso.

Simone Inzaghi a rischio squalifica

Simone Inzaghi è a rischio squalifica per la semifinale di andata. Il tecnico nerazzurro vive la partita in modo molto acceso e questo lo porta in diverse occasioni ad essere sanzionato. Ma contro il Bayern dovrà fare molta attenzione considerato anche il fatto che una ammonizione lo costringerebbe a seguire dalla tribuna il match di andata delle semifinali.

I diffidati in casa Inter

Il tema diffidati è destinato a tenere banco anche nelle scelte di Inzaghi. Sappiamo quanto il tecnico nerazzurro abbia sempre fatto molta attenzione ai giocatori a rischio squalifica anche se, in una partita come questa, i ragionamenti servono a poco. Molto probabilmente, come successo nella sfida di andata, saranno schierati a prescindere dalla possibilità di non essere a disposizione nella semifinale di andata.

L’unico che potrebbe essere sacrificato è Pavard considerata anche la condizione di Bisseck. Bastoni, Barella, Mkhitaryan e Lautaro sono destinati a partire titolari e dovranno porre una attenzione particolare a non prendersi dei cartellini stupidi essendo loro a rischio squalifica.

Chi, invece, ci sarà quasi certamente in caso di semifinale è Dumfries. L’olandese non ha ancora smaltito il problema fisico e quindi non giocherà il ritorno contro il Bayern. Questo gli potrebbe consentire di essere a disposizione per il prossimo match nonostante la diffida. Ma molto dipenderà sia dal suo recupero che dal passaggio del turno.

Inter: obiettivo semifinale

A prescindere dai diffidati, l’obiettivo dell’Inter è quello di provare ad andare in semifinale. Per questo motivo Inzaghi schiererà la migliore formazione possibile nella speranza, in caso di passaggio del turno, di non dover fare i conti con gli squalificati. Ma prima c’è da vincere contro il Bayern Monaco, squadra che, nonostante gli indisponibili, resta molto ostica da affrontare.