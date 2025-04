Denzel Dumfries non è ancora pronto a tornare in campo: si allungano i tempi di recupero per l’olandese nel momento decisivo della stagione

L’Inter ha già superato l’intero numero di partite stagionali giocate nella scorsa stagione, un dato assurdo che fa capire quanto sia difficile per i nerazzurri restano in corsa su tre fronti e gestire le energie, anche al netto delle rotazioni da operare con sapienza, soprattutto ora che arrivano impegni decisivi contro il Bayern Monaco e il Milan per andare avanti anche nelle coppe.

Simone Inzaghi si ritrova sempre a dover fare dei compromessi sulle esigenze tecniche e tattiche e la condizione fisica dei suoi, con il rischio di avere a che fare con altri infortuni che potrebbero essere assolutamente decisivi per il percorso dei nerazzurri. È successo anche contro il Cagliari, nonostante l’Inter abbia provato in tutti i modi a limitare gli scatti nel secondo tempo e gestire le energie.

Infatti, Zalewski ha subito un nuovo infortunio muscolare che rende ancora piuttosto seria la situazione sugli esterni. Questo anche al netto del fatto che Denzel Dumfries dovrà restare ai box anche più delle attese. Il problema al retto femorale rimediato dal laterale contro l’Atalanta non è ancora stato curato e ha dei tempi di recupero piuttosto rigidi.

Dumfries ancora ai box: salta il Bayern e non solo

L’esterno destro, proprio quando stava facendo benissimo in termini di gol e assist sulla fascia destra, si è fermato il 16 marzo dopo un allungo a contrasto contro l’Atalanta. Il suo rientro era previsto dopo un mese, quindi in tempo per il ritorno contro il Bayern Monaco.

Le cose, però, stanno andando in maniera decisamente diversa. Non ci sarà certamente contro i bavaresi, ma secondo quanto risulta a Interlive.it, i suoi tempi per il rientro si sono già allungati in maniera significativa. Salterà, infatti, anche la partita contro il Bologna, la semifinale contro il Milan e punta a rientrare almeno in panchina nel big match contro la Roma, che potrebbe assegnare un bel pezzo di scudetto.

La preoccupazione non è poca e servirà molto pazienza, anche perché la stazza fisica dell’olandese non aiuta a farlo arrivare al top della forma in poco tempo. A questo punto della stagione, non si possono rischiare altre ricadute che sarebbero decisive per tutte e tre le competizioni. E per Inzaghi affrontare queste partite senza il padrone della fascia destra non sarà semplice.