L’Inter ha in pugno l’erede di Calhanoglu, l’annuncio di Fabrizio Romano

Il futuro del turco potrebbe essere lontano dai nerazzurri entro il 2026 e Marotta avrebbe già individuato il giocatore destinato a prendere il suo posto

Un contratto in scadenza nel 2027 e la volontà di ringiovanire la rosa sta portando l’Inter a valutare la posizione di Calhanoglu. In viale della Liberazione ci sono due consapevolezze. La prima è che il turco è una pedina fondamentale per il modo di giocare di Inzaghi e sembra davvero complicato farne a meno. Ma c’è anche l’idea che la prossima potrebbe essere l’ultima estate per guadagnare una cifra importante da una eventuale cessione e per questo motivo non è da escludere una sua partenza in caso di una proposta elevata.

E il sostituto l’Inter lo avrebbe già in pugno. C’è un calciatore che si sta mettendo in mostra nel campionato svizzero e i nerazzurri potrebbero puntare su di lui per sostituire Calhanoglu. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. La priorità è quella di puntare sul turco, ma la sessione estiva è molto particolare e non possiamo escludere nulla.

Calciomercato Inter, l’erede di Calhangolu in casa?

L’eventuale partenza di Calhanoglu costringerebbe i nerazzurri ad andare a prendere un calciatore di livello. In un primo momento si era pensato ad Asllani, ma l’albanese non ha mai realmente convinto. E per questo motivo si stanno valutando altri profili e uno è conosciuto molto bene da tutto l’ambiente nerazzurro. Si sta mettendo in mostra in Svizzera e vedremo se si deciderà di riportarlo ad Appiano Gentile.

Stankovic potrebbe tornare all’Inter

Tra i giocatori che si stanno mettendo in mostra in Svizzera c’è anche Aleksandar Stankovic. Il centrocampista è diventato in davvero poco tempo uno dei punti di riferimento del Lucerna. Sono 28 le presenze da titolare e 32 in totale in altrettante giornate. A queste dobbiamo aggiunge i tre gol (due su punizioni). Prestazioni di livello che potrebbero portare i nerazzurri a ragionare su un suo ritorno.

Una operazione fattibile. Come ricordato da Fabrizio Romano, “il Lucerna ha una clausola d’acquisto pari a 1,5 milioni di euro per acquistare Stankovic in estate, ma l’Inter si è tenuta il diritto di recompra proprio per mantenere il controllo sul centrocampista“. E le prestazioni fatte fino ad oggi potrebbero aprire al riscatto da parte del club nerazzurro.

Le qualità di Stankovic potrebbero portare il calciatore a fare un anno da vice di Calhanoglu e poi dal 2026 prendere le chiavi del centrocampo nerazzurro. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

#Inter loaner, Aleksandar Stanković, with an incredible goal for Luzern today! 🚀🇷🇸⚽️pic.twitter.com/00zApT9QcB — Inter Xtra (@Inter_Xtra) April 13, 2025

L’Inter segue con attenzione Stankovic

A prescindere dalla partenza di Calhanoglu, Stankovic potrebbe in estate ritornare ad Appiano Gentile per valutarlo da vicino. Poi si deciderà se tenerlo in rosa o magari mandarlo in prestito in Serie A dove potrà continuare il percorso di maturazione e di crescita.