“Mancanza di impegno”: spogliatoio bollente, il giocatore sarà ceduto

Rendimento in netto calo per l’esterno brasiliano obiettivo di mercato dell’Inter a giugno, in Francia ne hanno abbastanza e chiedono provvedimenti

In quello che si prefigge essere il momento più critico della stagione, sul piano delle energie fisiche e mentali, l’Inter è focalizzata a pieno sull’imminente sfida conclusiva dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Poi dritti verso quel che verrà, fra campionato e Coppa Italia.

Al termine dei giochi, la squadra dovrà essere in salute per disputare il Mondiale per Club e in quella circostanza serviranno forze fresche. Cosicché il tecnico Simone Inzaghi, al momento del bisogno, possa attingere anche dalle nuove proposte, scovate per tempo da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Non sarà esente da valutazioni di mercato neppure la corsia esterna sinistra, oltre ai reparti di attacco e difesa, attualmente occupata da Federico Dimarco e Carlos Augusto.

Vista la duttilità del brasiliano ad occupare anche il ruolo di braccetto sinistro in alternativa ad Alessandro Bastoni, l’Inter è infatti alla ricerca di un’ulteriore opzione con mansioni tutta fascia.

Di recente si è parlato molto di Luis Henrique, sotto contratto dell’Olympique Marsiglia e alle dipendenze di Roberto De Zerbi. Il ventitreenne ex Botafogo ha disputato una parte di stagione dando prova di grandi qualità in entrambe le fasi di gioco, galvanizzato dallo stile progressista del tecnico italiano.

Ciononostante, negli ultimi tempi è andato incontro ad un drastico calo di rendimento. Ritenuto da molti inspiegabile, ma sufficiente ad alimentare uno stato di insoddisfazione generale fra gli appassionati e all’interno dello spogliatoio marsigliese.

Luis Henrique a doppia faccia, l’OM valuterà la cessione e l’Inter resta in corsa

Il quotidiano sportivo francese de ‘L’Equipe’ ha parlato di una mancanza di impegno significativa da parte di Luis Henrique, che adesso starebbe gravando anche sulla tenuta difensiva della squadra di De Zerbi.

“Gioca in modo approssimativo a metà campo ed è goffo in fase offensiva“, si legge sulle pagine del quotidiano. Il portale ‘Le Phocéeen’ ha rincarato la dose: “Irriconoscibile per settimane, il brasiliano ha accumulato errori difensivi e ha perso influenza offensiva“.

Sono infatti troppi i gol incassati dall’OM nelle ultime partite: tre dal Monaco, due dal Tolosa, tre dal Reims, tre dal PSG. Una sola la vittoria a referto, nelle ultime cinque partite giocate. Adesso persino la qualificazione alla prossima Champions League rischia di essere compromessa. Disastro totale.

Una situazione che potrebbe portare il club francese a liberarsi di quanti non saranno ritenuti congrui alla prosecuzione nel progetto di De Zerbi, compreso il brasiliano.

Un trasferimento all’estero sarebbe la pista ritenuta di più facile percorrenza, con l’Inter che attenderà a varco per eventuali discussioni. Anche se il prezzo del cartellino potrebbe non scendere al di sotto dei 30 milioni di euro.