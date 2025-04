Calciomercato, nuova beffa bianconera: offrono più dell’Inter

Il talento sudamericano, da settimane nel mirino dell’Inter, piace anche al club bianconero: l’offerta di Marotta non basta

In attesa di capire se la stagione 2024/25 verrà ricordata come una delle più trionfali della storia nerazzurra – il Triplete, per quanto ancora possibile, resta un’impresa difficile – Beppe Marotta è da tempo al lavoro per costruire un’Inter sempre più forte. Sempre più competitiva. Nonostante proprio in questi mesi i parametri zero con un certo pedigree (vera specialità dell’abile dirigente) abbondino, l’ex Dg della Juve sembra voler cambiare strategia.

Una scelta oggettivamente dettata anche dalla difficoltà di convincere profili come Momo Salah, Virgil van Dijk – entrambi ora vicinissimi al rinnovo col Liverpool – Jonathan Tah e Jonathan David ad accettare il progetto nerazzurro. Che, tecnicamente parlando, è di primissimo livello, ma che dal punto di vista economico non può ancora competere con le superpotenze della Premier e della Liga.

Un mercato molto battuto da Marotta ed Ausilio sta diventando quello francese. Non solo in entrata, visto l’affare con l’Olympique Marsiglia che ha portato lo sfortunato Valentin Carboni in Francia fino a fine stagione. Proprio con la società della Provenza è aperta una pista davvero interessante: peccato che sul calciatore brasiliano siano piombate, anche stavolta, alcune ambiziose società del Vecchio Continente.

Luis Henrique, lotta aperta col Newcastle: inglesi agguerriti

Il portale britannico ‘Caughtoffside.com‘ ha fatto il punto della situazione su Luis Henrique, il talento brasiliano in forza ai francesi e protagonista di un’ottima stagione sotto la guida di Roberto De Zerbi.

I nerazzurri si sono già fatti avanti sia con il Marsiglia che con l’entourage dell’esterno offensivo, mettendo sul piatto 25 milioni per il club, e un contratto quinquennale per il ragazzo: offerta rispedita al mittente, visto che la valutazione del giocatore è in continuo aumento. Solo relativamente alle 29 gare di campionato disputate da Luis Henrique infatti, parliamo di un bottino fatto di 7 gol e 6 assist. Niente male.

Oltre che registrare la decisa offensiva di Bayern Monaco, Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace e Nottingham Forest, è il Newcastle di Bin Salman il club che pare intenzionato a soffiare il sudamericano all’Inter.

La facoltosa proprietà saudita dei Magpies è pronta a mettere sul piatto fino a 35 milioni pur di accaparrarsi il calciatore verdeoro. Con buona pace della pur valida strategia di Marotta per arrivare all’obiettivo desiderato anche da Simone Inzaghi.