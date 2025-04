Inter-Bayern, i nerazzurri si qualificano in semifinale di Champions se…: tutti i risultati favorevoli

Attesa finita, è il giorno del match di ritorno tra Inter e Bayern Monaco. Dopo l’1-2 dell’andata, ecco cosa serve ai nerazzurri per qualificarsi alla semifinale contro il Barcellona

E’ la serata del verdetto. Stasera, alle 21, Inter e Bayern Monaco si giocheranno la qualificazione alla semifinale di Champions League nel match di ritorno dei quarti di finale. Ad attendere la vincitrice c’è il Barcellona che ha eliminato il Borussia Dortmund.

Quello odierno sarà il quinto precedente europeo tra Inter e Bayern a San Siro. Il bilancio è nettamente sfavorevole ai nerazzurri, sempre sconfitti nei quattro match disputati tra Coppa Uefa e Champions League. L’ultimo risale alla fase a gironi dell’edizione 2022-23 con i bavaresi vincitori 0-2 grazie alle rete di Sané e all’autogol di D’Ambrosio.

E’ proprio una sconfitta, il risultato che deve evitare l’Inter per tornare in semifinale di Champions League due anni dopo quella disputata e vinta, nel 2023, nel Derby contro il Milan. Grazie all’1-2 dell’Allianz Arena, i nerazzurri hanno più di un risultato a disposizione per passare il turno in un match che, considerato l’indubbio valore dell’avversario, resta ancora aperto a ogni epilogo.

L’Inter passa in semifinale di Champions League se … tutti i risultati utili

Dopo la vittoria in trasferta dell’andata per 1-2 all’Allianz Arena, l’Inter per eliminare il Bayern Monaco deve:

Pareggiare o Vincere con qualsiasi risultato

I nerazzurri saranno eliminati dal Bayern in caso di:

Sconfitta con due o più gol di scarto nei tempi regolamentari o dopo i supplementari. 0-2; 1-3; 2-4; 0-3; 1-4; 0-4 sono questi alcuni dei risultati favorevoli per la qualificazione dei tedeschi

Inter e Bayern si giocheranno la qualificazione ai supplementari se:

Il Bayern si impone nei tempi regolamentari con un gol di scarto sull’Inter. 0-1; 1-2; 2-3; 3-4 sono i risultati che trascineranno la sfida all’extra time. Se la parità nel punteggio complessivo con l’andata dovesse permanere si andrà ai rigori. Per evitare i penalty, il Bayern deve vincere con almeno un altro gol di vantaggio nei supplementari. L’Inter, invece, può anche solo pareggiare.

Inter-Bayern Monaco è un’esclusiva assoluta di Amazon Prime Video. Il match, pertanto, sarà visibile solo in streaming sulla piattaforma del colosso dell’e-commerce. Chi non è abbonato, può attivare il proprio account anche a ridosso della partita con la possibilità di vederla gratis grazie al primo mese di visione gratuita concesso da Amazon ai nuovi utenti.

Chi passa – come anticipato – affronterà il Barcellona nel doppio confronto in semifinale. Le date saranno definite dopo l’esito della sfida odierna. L’andata è in programma tra 29 e 30 aprile. Il ritorno, la settimana seguente, tra il 6 e il 7 maggio. Nell’altra semifinale, il PSG attende la qualificata di Real Madrid-Arsenal, in campo stasera dalle 21 al Bernabeu con i Gunners avanti 3-0 dopo l’exploit dell’andata.