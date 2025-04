Inter, terremoto Serie A: “Confessioni dei tesserati. Penalizzazione pronta”

L’inchiesta Doppia Curva continua a tenere banco sui social. I nerazzurri sono ancora una volta attaccanti in modo molto duro dai tifosi avversari

L’Inter è ormai da tempo finita nel mirino dei tifosi avversari sui social. Gli attacchi ai nerazzurri sono ormai quotidiani e arrivano per ogni cosa. In queste ultime ore è ritornata alla ribalta la questione dell’inchiesta sugli ultras e il fatto che Chinè, nonostante ormai da diverso tempo abbia le carte in mano, non ha ancora agito. Secondo molti tifosi, il procuratore federale ha una strategia molto chiara da adottare in un prossimo futuro.

Ricordiamo che, a prescindere dalle decisioni che prenderà la Procura Federale, l’Inter non rischia nessuna penalizzazione. Infatti, non c’è una responsabilità diretta del club nei rapporti tra calciatori e ultras anche se i vertici li hanno mantenuti. Anzi, come ammesso anche da Calhanoglu in passato, da viale della Liberazione sono arrivati inviti ai calciatori di non andare agli incontri consapevoli dei rischi che si correvano.

Il punto sull’inchiesta ultras

A prescindere da quanto accade sui social, l’inchiesta ultras per l’Inter resta un pericolo. Le decisioni di Chinè devono ancora arrivare, ma sono diversi i calciatori che rischiano una squalifica (anche importante ndr) per i propri rapporti con il tifo organizzato. Secondo le informazioni di Tuttosport, “gli avvisi di chiusura delle indagini dovrebbero partire a giorni, seguiti dagli eventuali deferimenti: i calciatori potrebbero avere uno stop di breve durata“.

I tifosi contro l’Inter

La corsa Scudetto continua ad essere condizionata da polemiche sui social in alcuni casi davvero insensate. Un tifoso della Juventus è andato ad attaccare duramente i nerazzurri sottolineando che “il club meneghino sta terminando l’anno senza aver subito penalizzazione per intrighi/intrecci con la malavita della curva, con confessioni degli stessi tesserati. Ma danno spazio a Pecorare, che ricorda la sua essenza di antijuventino. Un applauso“.

Mentre un altro ha ipotizzato uno scenario davvero molto particolare: “Che strano hanno vietato la trasferta ai tifosi della Roma per 3 giornate. Il 27 aprile c’è Inter-Roma. A pensar male spesso si azzecca. Inoltre Chinè ha già pronta nel cassetto la penalizzazione del Napoli (in caso di sorpasso in classifica)”

Ma c’è anche chi ritorna sulla vicenda degli ultras: “Ricordiamo anche che Chinè ha le carte su Inter e ultras dal 27 Novembre 2024 e da quel momento aveva 3 mesi di tempo per decidere se deferire. non risultano proroghe. Semplicemente non sta agendo, evidentemente aspetta che vincano il campionato“. O chi chiede agli altri club di non presentarsi in campo: “Ma nessuno ferma sta farsa di campionato……non dovrebbero proprio scendere in campo le squadre“.

L’Inter pensa al campo

Le polemiche non turbano Appiano Gentile. In campo si sta pensando principalmente a chiudere al meglio la stagione e la partita di questa sera contro il Bayern Monaco è un primo crocevia importante. Sui social i tifosi possono continuare a polemizzare, ma l’Inter è pronta a far parlare il terreno di gioco e dimostrare di essere la più forte almeno in Italia.