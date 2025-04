Inzaghi esulta: “Mentalità da Istanbul”. Lautato senza freni: “Abbiamo due cog***ni così”

Simone Inzaghi e Lautaro Martinez hanno parlato subito dopo il passaggio del turno dell’Inter contro il Bayern: le loro dichiarazioni

L’Inter ce l’ha fatta. Nonostante le difficoltà, un grandissimo avversario e anche un po’ di sfortuna nella serata di oggi, a spallate e grazie ai calci piazzati, ma soprattutto una mentalità di ferro, la Beneamata ha agguantato la semifinale di Champions League.

C’è grande soddisfazione in casa nerazzurra, a partire da Simone Inzaghi che, subito dopo il match, ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’ ha dato grande merito ai suoi: “Non c’è la mano di Inzaghi, c’è la mano di questi ragazzi. Lavorano insieme, si sacrificano, è la mentalità da Istanbul“. E non manca anche la rivendicazione del lavoro fatto, a dispetto delle difficoltà economiche: “Abbiamo costruito una squadra in mezzo a tante difficoltà, sapevamo che andavano messe a posto delle cose con Zhang prima e poi con Oaktree. Noi cerchiamo di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni”.

Il tecnico ha anche sottolineato che in campo non vanno i bilanci, e si è visto anche questa sera, e ha definito emozionante il pubblico di un San Siro sold out che ha spinto fino alla fine. Poi ha detto: “Dobbiamo gustarci queste serate perché l’avversario che abbiamo battuto non era di alto, ma di altissimo livello. Dobbiamo fare i complimenti a questi ragazzi”.

Inzaghi ha sottolineato anche la questione ammonizione, che però non ha riguardato nessun diffidato, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non sono stato ammonito. È stato ammonito Dimarco per fortuna, né io né Bastoni. Altrimenti saremmo stati in tribuna a Barcellona“.

Lautaro senza mezzi termini: “Abbiamo due cog***ni così”

Lautaro Martinez è il primo a presentarsi ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’ e ha ancora l’argento vivo addosso dopo una grande prestazione: “La ricorderemo per tanto tempo. Perché l’Inter ha due cogl**ni così! L’Inter non muore, l’Inter ha personalità, ha cuore, ha testa. L’Inter è fatta per grandi cose”.

E con ancora più grinta, ha sottolineato: “Abbiamo tantissima voglia di tornare in finale, noi dimostriamo sempre questo grande carattere. E grande umiltà perché quando c’è da difendere difendiamo tutti insieme. Sono veramente orgoglioso“.