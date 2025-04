Juve anticipata e colpo alla Marotta: scambio per il talento di Serie A

Marotta prova a mettere a segno un colpo molto interessante in Serie A: occhio allo scambio per un talento che piace anche alla Juve

In attesa di capire come finirà l’attuale stagione, l’Inter si concentra anche sul futuro e ha già messo gli occhi su diversi talenti, che ora o in prospettiva, potrebbero essere parecchio importanti per la squadra che verrà, esattamente come voluto da Oaktree. La strategia della proprietà americana è ben chiara e si fonda sulla volontà di acquistare calciatori dalla carta d’identità verdissima, che potrebbero crescere all’interno di un gruppo esperto e vincente.

Diversi nomi sono stati attenzionati da tempo e tra questi ce n’è uno che già diversi mesi fa era finito nel mirino della Beneamata. Si tratta di Giovanni Leoni: il centrale piaceva, infatti, fin dalla scorsa stagione, quando vestiva la maglia della Sampdoria e aveva fatto piuttosto bene in Serie B.

Oggi gioca nel Parma e, anche senza essere un titolare inamovibile degli emiliani e non aver avuto un tenore di prestazioni così alto quest’anno, è già finito nel mirino di diverse big. Nonostante debba crescere, acquisire esperienza e fare sempre meglio in Serie A, ha potenzialità fisiche e tecniche enormi: per questo, i grandi club italiani sono pronti a puntarci per il futuro, pur senza garantirgli fin da subito una posizione di rilievo in prima squadra.

Marotta non molla Leoni: il piano per battere la Juventus

Giovanni Leoni, però, ora non piace solo all’Inter, ma anche alla Juventus. Anche i bianconeri sono pronti a metterlo in rosa sperando che possa essere un investimento molto importante per il futuro. I nerazzurri, però, hanno già un piano per strapparlo a Giuntoli e Marotta è al lavoro per chiudere il colpo già nella prossima estate.

I rapporti tra Inter e Parma sono ottimi. In più, gli emiliani amano valorizzare i giovani e dargli spazio, per cui si potrebbe intavolare una trattativa di scambio, in cui potrebbe finire un grande talento oggi in forza alla Primavera nerazzurra.

Stiamo parlando di De Pieri: l’attaccante ha già esordito in Champions League, ha grandi qualità tecniche e potrebbe fare comodo al Parma. L’Inter difficilmente cederebbe l’esterno offensivo a titolo definitivo, se non con una clausola di riacquisto, per cui si potrebbe programmare il suo trasferimento in prestito, magari con bonus relativi le presenze. L’alternativa per l’ala è un percorso nella nuova Under 23 che si formerà già nella prossima stagione.