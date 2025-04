Pagelle e Tabellino Inter-Bayern Monaco 2-2: Lautaro col veleno, Dimarco senza forza

Top e flop del ritorno dei quarti di Champions League fra Inter e Bayern Monaco: i voti e il riassunto della sfida del Meazza

Dopo il 2-1 in favore dei nerazzurri dell’andata disputata in Baviera, l’Inter di Inzaghi ospita i campioni di Germania a Milano. Rispetto alla precedente sfida, l’allenatore piacentino può schierare Dimarco dal 1′. Per Kompany, la novità è la presenza da titolare di Muller, l’uomo che ha già segnato una settimana fa ai nerazzurri.

Il Bayern ci prova subito con Muller al 6′: il tiro del trentacinquenne è centrale. Risponde l’Inter all’8′ con Thuram… Il francese serve Dimarco, che però conclude senza precisione e potenza e, dunque, senza impegnare troppo Urbig. Bastoni toglie un pallone infuocato dai piedi di Olise, messo di fronte a Sommer da un lancio di Muller. Thuram manca di un centimetro la deviazione vincente sugli sviluppi di una punizione battuta da Dimarco al 28′. Dieci minuti più tardi un’insidiosa parabola da corner, corretta dal vento, beffa Sommer che va a vuoto: Bastoni salva su Kane.

L’Inter parte leggermente più aggressiva nel secondo tempo. Ma al 51′, il Bayern passa in vantaggio con Kane che si smarca da Dimarco e fulmina Sommer. Reagisce subito l’Inter con Thuram, ma il suo tiro finisce troppo centrale. Muller spara alto da buona posizione al 55′.

L’Inter sfrutta un rimpallo con Lautaro sugli sviluppi di un angolo per bucare il portiere del Bayern: è 1-1 al 58′. I nerazzurri continuano ad attaccare e sfiorano il raddoppio con Darmian. Al 60′, con uno stacco imperioso Pavard segna un goal che gela i tedeschi. Pochi secondi e Matteo Darmian entra ancora in area: ci prova di potenza; Urbig fa buona guardia. Carlos Augusto salva su Olise, subito dopo, al 76′, Dier segna il 2-2 con un colpo di testa fortunoso sugli sviluppi di un angolo. Muller incorna al 94′ indovinando l’angolo giusto, ma Sommer si sente e blocca. L’Inter è in semifinale di Champions!

TOP e FLOP Inter-Bayern Monaco

TOP

LAUTARO – 8 – Maradoneggia nel primo tempo, giocando lontano dalla porta, subendo i fallacci di Kim e gli schiaffi del vento. Nel secondo tempo, quando l’Inter è più in difficoltà segna di forza e fa risorgere lo spirito della squadra. Il suo killer instinct del cobra velenoso ha fatto la differenza. Dà tutto.

PAVARD – 8 – Sceglie la serata giusta per segnale, lui che all’Inter non l’ha mai fatto. Punisce l’ex squadra. Fa benissimo anche in difesa, infiammando in più occasioni il Meazza.

DARMIAN – 7– Prova a spingere e arriva più volte alla conclusione. Il meglio lo dà in chiusura, murando con grande tempismo i bavaresi in momenti critici.

FLOP

DIMARCO – 5,5 – Incerto nell’ultima scelta e troppo morbido in difesa. Non è al massimo della condizione e fa tutto quel che può.

Tabellino Inter-Bayern Monaco

2-2

51′, Kane; 58′, Lautaro; 60′, Pavard; 76′, Dier

INTER (3-5-2): Sommer 6, Pavard 8, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5 (86′, Bisseck 6); Darmian 7, Barella 6,5 (86′, Frattesi sv), Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 6,5, Dimarco 5,5 (71′, Carlos Augusto 6,5), Lautaro Martinez 8 (80′, Taremi sv), Thuram 6. All: Inzaghi 7

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig 5,5; Laimer 6 (83′, Coman), Dier 6,5, Kim 5,5 (65′, Gnabry 6,5), Stanisic 6; Kimmich 6, Goretzka 6 (83′, Pavolovic); Olise 6,5, Muller 6,5, Sané 6 (65′, Guerreiro 6); Kane 7. All: Kompany 6

Arbitro: Vincic (SLO)

Ammoniti: 27′, Kim; 45′, Dier; 67′, Arnautovic