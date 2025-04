Plusvalenza Inter, sarà ceduto in estate: 12 milioni in tasca per i nerazzurri

Beppe Marotta pianifica una cessione in vista del calciomercato estivo: 12 milioni di euro in cassa, ennesima plusvalenza per l’Inter

Bologna e Roma, in campionato, per completare un aprile rovente nel calendario nerazzurro. L’Inter continua a spingere sull’acceleratore, in attesa di capire quanto potrà ottenere da questa stagione potenzialmente esplosiva.

Intanto la dirigenza di Viale della Liberazione deve fare i conti con le scelte che riguarderanno la prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri cambieranno – e tanto – in ogni reparto. A partire dalla difesa che potrebbe vedere l’addio a parametro zero di de Vrij e, sicuramente, la firma di un nuovo grande centrale difensivo.

In attacco, poi, si sta rivalutando la posizione di Marko Arnautovic che a sorpresa potrebbe anche firmare il rinnovo fino al 2026 (c’è un’opzione nel contratto), lasciando spazio all’addio di Correa e – forse – pure quello di Taremi. La novità più corposa in questo momento riguarderebbe il centrocampo.

Inter, ecco l’addio: ennesima plusvalenza

La mediana, al netto di Barella e Calhanoglu, ha visto diversi nomi alternarsi. Inzaghi e Marotta hanno le idee chiare per i mesi estivi, con un big che avrebbe virtualmente già le valigie in mano.

Sembra passata una vita da quell’addio tanto sentito al Napoli. La lettera ai tifosi, la nuova sfida con addosso la maglia nerazzurra, ambizioni rinnovate: qualcosa però sembra essere già andato storto per Piotr Zielinski. Non è stato semplice ambientarsi agli ordini di Simone Inzaghi e, anzi, ad oggi il nazionale polacco è uno dei nomi che affolla i pensieri della dirigenza di Viale della Liberazione per quel che concerne gli addii estivi.

Ci sarà da riflettere, da capire chi possa effettivamente bussare alla porta dell’Inter per puntare sull’ex azzurro, oggi quasi 31enne, reduce da un’annata – la prima a Milano – tutt’altro che memorabile. Dopo il guaio al polpaccio, Zielinski è forse destinato a fare rientro contro la Roma, intanto la sua permanenza a Milano è in fortissima discussione.

Zielinski-Inter, i numeri dell’addio

Via per 12 milioni di euro, questo il ‘verdetto’ a cui potrebbe giungere l’Inter.

Il classe ’94 ha lasciato il Napoli a scadenza la scorsa estate, firmando un contratto di quattro anni con la società meneghina. Ad oggi ha collezionato comunque 33 presenze complessive, di cui 8 in Champions League e con 2 gol e 3 assist vincenti a referto. Numeri, nei 1571′ nei quali ha messo piede in campo con la maglia dell’Inter, che in effetti a conti fatti sono abbastanza deludenti in relazione alle aspettative dei vertici nerazzurri.

Si ragiona sui tanti cambiamenti che potrebbero riguardare il centrocampo di Inzaghi, Asllani e – a questo punto – non solo. Zielinski potrebbe essere il primo, è seguito soprattutto in Premier League e potrebbe fruttare una plusvalenza di ben 12 milioni di euro al club di Oaktree. Cosa che non accade proprio tutti i giorni.

Senza dimenticare, poi, come nell’ambito dell’adeguamento del monte ingaggi lo stipendio dell’ex Napoli da 4,5 milioni di euro a stagione (circa 9 lordi) venga considerato troppo oneroso per le casse nerazzurre.