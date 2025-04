Premio alla squadra se va in semifinale di Champions: la cifra esatta

Stabilita la cifra del premio monetario da distribuire alla squadra in caso di passaggio del turno in Champions League, l’Inter ha già incassato un centinaio di milioni

Fra una manciata di ore, l’Inter chiuderà i discorsi dei quarti di finale di Champions League ospitando il Bayern Monaco fra le mura amiche di San Siro.

L’obiettivo resta quello di approfittare del vantaggio maturato nella partita di andata, gestirlo ed eventualmente ampliarlo. Per far sì che il passaggio al turno successivo possa esser quanto più lineare possibile e privo di rischi.

Riconfermarsi non sarà impresa facile, ma la squadra è ben preparata per affrontare ogni evenienza e situazione di gioco. Il tecnico Simone Inzaghi ha discusso con i suoi dell’impostazione tattica e da quel che traspare, sarebbe stata fatta loro una promessa.

In caso di raggiungimento delle semifinali, ai giocatori verrà concesso un premio in denaro corrispondente a circa 3 milioni di euro, da distribuire in maniera equa fra tutti.

Inter proiettata verso le semifinali, premio da 3 milioni ai giocatori e altri 15 nelle casse

Di fatto, questa somma verrebbe attinta dal potenziale incasso di 15 milioni di euro che spetterebbe all’Inter già dalle prime luci della giornata di domani, quando potrà essere ufficialmente iscritta in uno dei quattro slot rimanenti del tabellone della massima competizione europea.

Finora, in questa stagione di Champions, i ricavi derivanti da prestazioni, market pool e altri fattori superano già i 100 milioni di euro.

Un traguardo importante che ricalca quelli raggiunti nelle precedenti due edizioni e che rinnova l’impegno del club a spingersi fino in fondo ad ogni competizione al massimo delle proprie capacità, senza trascurare l’importanza dei potenziali guadagni futuri. Per l’Inter, infatti, la questione economica resta estremamente attuale.