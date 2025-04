“Accordo con Inzaghi”: Marotta allo scoperto dopo Inter-Bayern

Le parole del presidente nerazzurro sul rinnovo del tecnico piacentino, il sogno della finale di Champions e l’obiettivo Scudetto

L’Inter ha battuto il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League, andando a scrivere un’altra pagina importantissima della propria storia recente.

Fra un paio di settimane affronterà il Barcellona di Hansi Flick, con l’ambizione di spingersi ancor più in là della semifinale. Ma non è ancora tempo per pensarci. Meglio godersi prima il momento, con il giusto grado di compostezza di chi sa di avere ancora tanta strada davanti.

Per il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, intervistato in esclusiva da ‘Sky Sport’ a distanza di pochissime ore dall’eroica impresa, essere arrivati sino a questo punto della stagione con così tante responsabilità addosso è comunque motivo di grande orgoglio.

“Per i tifosi, il club e la società. Ma soprattutto per Inzaghi, che ha grandi meriti, e la squadra intera”, ha ammesso. Prima di precisare un dettaglio piuttosto importante: “Stiamo vivendo un momento felice che però non coincide ancora con la fine del percorso”.

Ed è da queste parole che il presidente nerazzurro ha sviluppato la propria analisi. Toccando il discorso del rinnovo di contratto di Inzaghi, lo step di Bologna e l’ambizione di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Anche grazie a chi, come Lautaro Martinez, non si fermerebbe mai davanti a nulla.

Inzaghi allenatore vincente, è prossimo al rinnovo

Marotta ha innanzitutto tenuto a onorare Inzaghi con una buona dose di riconoscenza, perché è ormai il vero trascinatore di questa Inter tanto vincente e così stimata in Europa.

“Sebbene sia un allenatore dalla giovane esperienza, ha racchiuso in sé molti valori. Ha una mentalità vincente e questo lo mette in risalto. Ha imparato tanto anche dalle sconfitte”.

“Gli resta ancora un anno di contratto, ma per quel che mi riguarda un allenatore non deve mai andare in scadenza. Perciò discuteremo a breve del suo rinnovo. Come accaduto in passato, sarà un incontro piacevole. Troveremo un accordo con grande serenità”, ha ammesso il presidente dell’Inter.

Bologna-Inter sarà un test importante, dritti verso l’obiettivo

Oggi la squadra di Inzaghi può rifiatare prima di prepararsi, con lo stesso spirito di sacrificio, a ciò che l’attende nel mezzo: la sfida di campionato col Bologna, il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan e poi la Roma, sempre in campionato.

La sfida imminente coi felsinei rappresenta uno scoglio importante. Un “test” al quale non ci si potrà sottrarre, a detta di Marotta. Perché i grandi campioni devono dimostrare il proprio valore proprio nei momenti più difficili, anche quando la condizione fisica non è dalla loro parte.

“L’Inter deve continuare ad abituarsi sempre più all’idea di passare da una competizione all’altra, mantenendo intatti i propri obiettivi. Ce lo impone il nostro ruolo, per poter essere campioni fino in fondo”, ha raccontato Marotta.

Il fattore Lautaro

“Il rinnovo di Lautaro ha suggellato il rapporto d’appartenenza reciproca fra calciatore e club. Lui è il nostro capitano, deve avere qualità maggiori rispetto ai suoi compagni. Credo sia cresciuto anche come uomo, ecco perché ha le sembianze di un leader. Senza nulla togliere agli altri, lui ha avuto una crescita esponenziale”.