Asta per il colpo dall’Ajax: l’Inter sfida la diretta rivale

A gennaio, la Roma aveva provato a chiudere per l’attaccante, scontrandosi con le richieste troppo alte degli olandesi: se ne riparla in estate

La Roma, quest’inverno, cercava di mettere a disposizione di Claudio Ranieri un altro attaccante di valore, oltre al positivo ma non sempre costante Dovbyk. L’obiettivo principale dei giallorossi era Lucca dell’Udinese. Ma è stato fatto anche un tentativo per un attaccante gestito da Raiola: Brian Brobbey dell’Ajax. Piace anche #Lucca. I prezzi sono salati.

Brobbey, a quanto pare, è rimasto nel mirino della Roma, malgrado sia stato impossibile durante il calciomercato di riparazione trovare un’intesa con l’Ajax. I Lancieri volevano più di 35 milioni per il classe 2002 di Amsterdam: troppo per la Roma.

L’attaccante olandese, sfruttabile come prima o seconda punta o come ala destra, piace anche all’Inter. Priorio Raiola o stesso club potrebbero proporlo ai nerazzurri per far scattare un’asta internazionale. L’anno scorso, con più di 20 goal in campionato, ha attirato l’attenzione di molti club. Qualcuno, per la forza fisica e il lavoro che ha imparato a fare spalle alla porta, lo ha paragonato a Lukaku. Rispetto al belga, però, Brobbey è più veloce ed è più versatile, mentre manca di freddezza nella conclusione.

All’Ajax sanno bene che Brian Brobbey vuole una nuova sfida. Anche se l’attaccante ventitreenne è legato al club da contratto valido fino a metà del 2027, si parla di un accordo fra società e giocatore per un’uscita programmata in estate. Si punta a un affare vantaggioso per tutte le parti in causa. La base d’asta sarà di 25 milioni di euro. Ed è possibile che si arrivi sopra i 30.

Anche l’Inter su Brobbey dell’Ajax, il Lukaku olandese che piace alla Roma

Ma l’attaccante olandese vale una cifra simile? Brobbey, quest’anno, è apparso in difficoltà. Ha segnato pochissimo e non è riuscito a mettere in mostra i progressi attesi. In tutta la stagione, considerando tutte le competizioni, ha segnato 7 goal finora. Sull’olandese di origini ghanesi l’aspettativa è comunque alta: per qualità e prospettive di crescita, è considerato un colpo interessante anche in Premier.

E, infatti, su Brobbey ci sono da tempo anche Tottenham e West Ham. Ma in Olanda, intanto, il ragazzo è molto criticato. Non piace il fatto che stia segnando così poco, pur partendo sempre come titolare. Inoltre, i tifosi dell’Ajax sembrano infastiditi dal suo atteggiamento in campo. Il ragazzo litiga spesso con gli arbitri, cade e protesta. Inoltre, anche dal punto di vista fisico, appare meno dominante rispetto agli anni scorsi. Non regge più i contrasti degli avversari?

Quattro goal in campionato per la punta centrale dell’Ajax sono in effetti pochi. Sapete chi sta segnando al suo posto? Davy Klaassen: 7 goal in 22 presenze con la maglia dei Lancieri. Intanto, all’Ajax stanno già pensando a quale attaccante comprare per la prossima stagione, in vista dell’addio quasi già scritto di Brobbey. Tra i nomi che circolano c’è anche quello di Ciro Immobile.

Immobile riserva all’Inter?

Al Besiktas, nel suo primo anno in Turchia, l’ex Lazio Immobile ha segnato 15 reti, su 36 presenze complessive in tutte le competizioni. Secondo quanto riportato in Turchia dal sito Fanatik, il club di Istanbul avrebbe già pensato a un sostituto per l’anno prossimo. Dopo un’ottima partenza, infatti, il rendimento dell’attaccante campano è calato, e in Turchia pensano che le sue prestazioni non valgano i tanti soldi che percepisce tra ingaggio e bonus.

L’ex Lazio si avvicina infatti a uno stipendio di 10 milioni di euro a stagione: una cifra troppo pesante per il Besiktas. In questo senso, Immobile dovrebbe finire sul mercato. E c’è chi parla di un possibile ritorno in Italia.

Come al solito, si fa anche il nome dell’Inter, per via della presenza di Inzaghi. In Turchia sono infatti convinti che Immobile sarebbe disposto a tagliarsi lo stipendio e ad accettare un ruolo da quarta o quinta punta pur di tornare a lavorare con l’allenatore che lo ha reso un bomber.