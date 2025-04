Inter gelata, lascia i nerazzurri per la Juve: affare ad un passo

Pessime notizie per il mercato nerazzurro, così il club di Oaktree rischia la clamorosa beffa: ecco tutti i dettagli

Saranno settimane cruciali per l’Inter di Simone Inzaghi che in questi mesi si è costruita un finale di stagione potenzialmente clamoroso. Occhio, però, perché i nerazzurri rischiano di perdere una ‘partita’ importante: è tutta colpa della Juve.

Le strade di Juventus ed Inter, inevitabilmente, si incroceranno nel prossimo futuro. In campo come in sede di calciomercato, una rivalità che si consolida stagione dopo stagione, nonostante quest’anno la squadra bianconera non sia stata in grado di puntare concretamente allo Scudetto. E allora la risposta della Juve può arrivare proprio nel contesto più atteso dai tifosi.

Il calciomercato estivo. Cristiano Giuntoli sembrerebbe intenzionato a spingere sull’acceleratore per scippare l’Inter e portare subito uno dei gioielli di Simone Inzaghi a Torino. Lo scenario è semplicemente pazzesco: la beffa, per i nerazzurri, è dietro l’angolo.

Addio Inter: è pronto a firmare con la Juve

La società bianconera a fine stagione perderà, con ogni probabilità, Andrea Cambiaso. Il polivalente terzino piace tantissimo in Premier League – a gennaio ci ha già provato il Manchester City – e rischia quindi di lasciare un vuoto importante nella rosa della Juve.

A questo punto Cristiano Giuntoli potrebbe provare a puntare Nicola Zalewski per garantire qualità e corsa alle fasce della squadra che, oggi, è in mano ad Igor Tudor. In attesa di capire chi sarà effettivamente l’allenatore della Juventus nella prossima stagione, il terzino di proprietà della Roma ma oggi in prestito all’Inter potrebbe rappresentare la soluzione ideal per la squadra bianconera.

Zalewski è arrivato a Milano nel mese di gennaio, in prestito oneroso con riscatto fissato a 6,5 milioni di euro. Una cifra che apparentemente – all’inizio – pareva congrua per il 23enne di Tivoli che si è comunque disimpegnato discretamente quando chiamato in causa da Simone Inzaghi, tanto dal 1′ quanto a partita in corso.

Juve, è Zalewski la sorpresa dell’estate?

L’Inter, però, da tempo sta provando a convincere la dirigenza giallorossa ad abbassare le pretese, richiedendo uno sconto sul riscatto del giovane laterale italiano.

Una potenziale fase di stallo che rischia di ributtare in gioco la Juventus che al laterale aveva già pensato in passato e che oggi, per stretta necessità, potrebbe provare a sprintare accelerando i tempi e inserendosi nei discorsi con la Roma. Zalewski, questo è chiaro, non rientra nei piani futuri della Roma: potrebbe, invece, in quelli della Juve.

La Juventus può quindi apparecchiare una beffa importante ai danni dell’Inter, che si ritroverebbe ‘scippata’ di una pedina utile alla causa nerazzurra, tra presente e futuro. Zalewski, tra Roma ed Inter, in questa stagione ha collezionato 25 presenze complessive con 3 assist vincenti all’attivo.