Calciomercato, l’Inter vende Bisseck: “Offerta monstre”

Un sacrificio conveniente: l’Inter ragiona sulla possibilità di chiudere un’enorme plusvalenza. Un affare da 30 o addirittura 40 milioni

Per i nerazzurri, la scommessa è già stata vinta. Non capita spesso, infatti, di investire 7 milioni su un semi-sconosciuto e poi avere in mano un asset attraente per tante big d’Europa e valutato almeno 30 milioni di euro. Fra i club interessati a Yann Bisseck ci sono il Bayern Monaco, il West Ham, il Chelsea e il Tottenham… Tutte squadre alla ricerca di un centrale strutturato e bravo a gestire il pallone.

Di fronte a un’offerta valida, Oaktree potrebbe dunque aprire alla cessione. Si tratterebbe innanzitutto di poter chiudere una maxi plusvalenza. E, per sostituirlo, ci sono già un paio di idee percorribili. Mario Gila della Lazio, per esempio (anche se Marotta e Ausilio dovrebbeo convincere la proprietà a un investimento da circa 30 milioni). O De Winter del Genoa.

In ogni caso, diversamente dagli anni scorsi, l’Inter potrebbe anche permettersi di resistere alle offerte basate sul valore attuale del difensore tedesco. Chi vuol comprarlo dovrà insomma pagare anche il potenziale di crescita, che appare ampio e, soprattutto, verosimilmente alto.

Finora, grazie alla Champions, l’Inter ha incassato più di 110 miilioni. Una somma che permetterà al club di chiudere l’esercizio 2024/25 in positivo. E non solo. Da questo bel tesoretto potranno essere raccolti fondi bastevoli a ricercare rinforzi in ogni zona del campo. L’Inter punta infatti a prendere un nuovo centrale (Bijol e Solet, i più quotati), nonostante la volontà di trattenere sia Acerbi che de Vrij. Servirà poi un nuovo laterale destro.

Qui il nome su cui puntare è già noto. Ausilio vuole Luis Henrique, laterale dalle spiccate caratteristiche offensiva, utile a offrire a Inzaghi un’alternativa anche tattica a Dumfries simile a ciò che sarebbe dovuto essere Buchanan (e prima di lui Cuadrado). Il riscatto di Zalewski, non ancora deciso, potrebbe essere utile per garantire la completezza tecnica sulla fascia sinistra, dove appaiono intoccabili Dimarco e Carlos Augusto.

40 milioni per Bisseck: si muove il Bayern?

E in caso di cessione di Yann Bisseck, dovrebbe arrivare anche un vice-Pavard. Il Corriere dello Sport non esclude il sacrificio di Bisseck in caso di un’offerta monstre. Ovvero vicina ai 40 milioni di euro.

In Germania parlano già di una possibile offerta da parte del Bayern Monaco, che quest’estate punta a cedere Kim. Ovviamente, persistono dei dubbi. Bisseck ha dimostrato enormi potenzialità, ha interpretato in numerose occasioni assai bene il ruolo di braccetto, rivelandosi coraggioso, forte di testa e bravo nei passaggi. Per contro, si è anche dimostrato un pochettino troppo “allegro” in marcatura. In questo senso, alcuni giornalisti tedeschi si interrogano se non sarebbe meglio sfruttarlo comw terzino destro in una difesa a quattro, dove potrebbe anche spingere.

Anche per il Chelsea, Bisseck potrebbe essere già un nome in lista. Come alternativa a Huijsen (che il primo obiettivo) ma anche in coppia con l’ex Juve. A ogni modo, senza un’offerta davvero alta, l’Inter non cederà il tedesco. Anche perché, molto probabilmente, nella prossima stagione non si potrà fare affidamento su Darmian.

Gli altri colpi già chiusi o da chiudere

Il colpo già messo a segno riguarda il centrocampo. L’Inter ha preso Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il suo ingresso dovrebbe facilitare l’uscita di uno fra Frattesi e Asllani. E nel caso in cui dovessero salutare entrambi, i nerazzurri potrebbero farsi sotto per Ricci del Torino facendo concorrenza al Milan.

In attacco, potrebbero andar via Arnautovic, Correa e Taremi. Dei tre, l’unico sicuramente già fuori è Correa. L’austriaco e l’iraniano sperano invece in una conferma. Marotta e Ausilio sognano il colpo Nico Paz. Ma, a oggi, l’alternativa più fattibile è Raspadori. Un nome approcciabile specie se De Laurentiis iniziasse a fare sul serio per Davide Frattesi. Ne avevamo già parlato in questo articolo. Dopodiché, ci aspettiamo tante emozionanti sorprese.