Colpo Josep Martinez in Serie A, è il primo obiettivo: assalto in casa Inter

Josep Martinez ha dimostrato il suo valore nei match in cui ha sostituito Sommer. Sulle sue tracce c’è un club di Serie A

Una stagione, finora, da sette presenze con l’Inter per Josep Martinez. Il secondo portiere nerazzurro, perennemente in panchina nella prima parte della stagione prima dell’esordio in Coppa Italia con l’Udinese a dicembre, ha avuto la sua grande tra febbraio e marzo quando ha dovuto sostituire l’infortunato Sommer.

L’estremo difensore iberico ha ripagato ampiamente la fiducia di Inzaghi, dimostrando sul campo come l’investimento fatto su di lui dall’Inter in estate sia stato tutt’altro che una scelta errata. Quindici i milioni spesi dai nerazzurri per prenderlo dal Genoa in un momento societario delicato per il club che si apprestava all’avvicendamento tra la proprietà di Steven Zhang e di OakTree.

Un acquisto alla OakTree quello di Martinez. Classe 1998, il portiere spagnolo è approdato all’Inter come futuro sostituto di Yann Sommer che, a 37 anni, non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con l’Inter nel 2026. Dunque, almeno un altro anno in nerazzurro per il portiere svizzero con Inzaghi che, verosimilmente, non cambierà le gerarchie tra i pali nella prossima stagione.

Josep Martinez tra permanenza all’Inter e possibile prestito in Serie A, le ultime

In una prospettiva simile cosa farà Martinez ? Si accontenterà di un’altra stagione da rincalzo prima di prendere definitivamente il posto del collega oppure andrà a giocare altrove ? Un’ipotesi quest’ultima da tenere in considerazione. Non è da escludere, infatti, che la dirigenza nerazzurra possa valorizzare l’investimento fatto su Martinez permettendogli di disputare una stagione da titolare in un altro club per avere quella continuità necessaria prima di diventare il titolare dell’Inter del futuro.

In particolare, Martinez potrebbe diventare un obiettivo del Torino. Il club granata, in estate, può cedere uno dei suoi top player. I maggiori indiziati sono Samuele Ricci (che interessa anche all’Inter) e il portiere Milinkovic Savic, per il quale ci sono stati sondaggi dal Napoli, dalla Saudi League e anche dalla Premier League con il Manchester City che lo segue in caso di addio di Ederson

Ovviamente, se l’ipotesi Torino dovesse diventare concreta, l’Inter cederebbe Martinez solo in prestito per una stagione. Il suo futuro è già deciso a meno di un ribaltone di mercato con i nerazzurri pronti a inserirsi su Donnarumma, ancora senza rinnovo di contratto con il PSG. Intanto, per il portiere spagnolo si avvicina il momento del ritorno in campo. Inzaghi, infatti, dovrebbe schierarlo titolare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì prossimo. Una chance importante che Martinez non può sbagliare in un momento decisivo della stagione nerazzurra.