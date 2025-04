Corsa scudetto, botta e risposta Inter-Napoli: “Se non lo vincono loro…”

Le ultime sei giornate di Serie A regalano un testa a testa tra le squadre di Inzaghi e Conte. Nerazzurri avanti in classifica, ma il calendario favorisce i partenopei

Ancora sei giornate per proclamare la squadra campione d’Italia per la stagione 2024-25. A giocarsi lo scudetto sono rimaste soltanto due formazioni: i campioni uscenti dell’Inter e il club che l’ha preceduta nell’albo d’oro nel 2023, ossia il Napoli.

Un duello a distanza tra Simone Inzaghi e Antonio Conte, visto che gli scontri diretti sono già stati giocati e sono finiti entrambi in parità con il punteggio di 1-1. Le altre pretendenti al titolo, ormai hanno mollato: ultima in ordine di tempo l’Atalanta, che ha alzato bandiera bianca proprio dopo aver perso in casa con l’Inter e dopo aver estromesso la Juventus dalla corsa. Del Milan, invece, non c’è mai stata traccia nei quartieri altissimi della graduatoria.

Ora il dibattito si è spostato soprattutto su chi è la favorita alla conquista del tricolore: se i nerazzurri meneghini che hanno tre punti di vantaggio, oppure gli azzurri partenopei che hanno un calendario sulla carta molto più agevole, senza dimenticare che hanno avuto una stagione molto meno ricca di impegni non avendo partecipato alle competizioni europee ed essendo uscita dalla Coppa Italia già agli ottavi di finale.

Inter-Napoli, uno scudetto per due: Padovan vota Conte, Visnadi punta su Inzaghi

La discussione si è accesa molto in diretta su ‘Radio Radio’, con il conduttore Ilario Di Giovambattista che ha preso per primo la parola, facendo la sua previsione: “Per l’Inter tra Bologna e Roma fa una vittoria e una sconfitta, quindi il Napoli la aggancia. Oppure fa due pareggi e allora viene addirittura sorpassata”.

Tra i giornalisti sportivi presenti, Giancarlo Padovan ribadisce la posizione presa ormai da giorni: “Io vedo il Napoli favorito per lo scudetto e se non lo vincono altro che Kvaratskhelia… Devono battersi il petto, Conte compreso. Ha un avversario lardellato di impegni e che deve affrontare avversari facili. I partenopei batteranno il Monza sabato e quindi andranno a pari punti dell’Inter che deve giocare sul difficile campo del Bologna avendo il peso mentale del Napoli addosso e sulle gambe il peso della partita di Champions League contro il Bayern Monaco“.

Di diverso avviso è il collega Gianni Visnadi: “Il Napoli ha un calendario più facile perché le più forti le ha affrontate prima e nonostante ciò è rimasta attaccata all’Inter. Ad ogni modo, entrambe hanno le loro colpe, avendo perso punti con squadre come Parma e Venezia: questo è il campionato delle occasioni perse, tant’è che si viaggia con 15 punti in meno dell’anno scorso. Ma secondo me l’Inter resta favorita perché il Napoli deve vincerle tutte e l’inciampo è sempre dietro l’angolo”.