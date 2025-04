L’attaccante dice addio all’Inter: il Bologna lo prende per 14 milioni

Il club felsineo, ancora in corso per un posto in Europa in vista della prossima stagione, è pronto all’affondo per il bomber: prezzo già fissato

Al di là dei risultati di squadra, che potrebbero ancora essere lusinghieri per i club coinvolti, questa stagione verrà ricordata come quella della definitiva consacrazione di ben tre giocatori di proprietà Inter dirottati in prestito tra Serie A e Serie B.

Nello Spezia, ambizioso club della cadetteria in piena corsa per la promozione diretta al piano di sopra e comunque ormai quasi certo di disputare almeno i Playoff, hanno brillato e brillano tuttora i fratelli Esposito. Il centrocampista Salvatore, re degli assist dei bianconeri, è uno dei leader della formazione ligure. Diversi suoi passaggi vincenti sono stati sfruttati proprio dal fratello Francesco Pio, il gioiello di famiglia, che con i suoi 14 gol stagionali sta facendo di tutto per regalare un sogno ad una città intera.

Nel frattempo, non molto distante dalla località marittima in cui gli Esposito hanno trovato la loro dimensione gratificante, sta facendo parlare di sé anche colui che, primo tra i tre fratelli, ha già avuto l’onore di esordire e segnare in Serie A con la maglia nerazzurra. Addirittura risalente all’epoca pre-Covid, all’inizio della stagione 2019/20, si data il debutto di Sebastiano con l’Inter.

Il 21 dicembre del 2019, nella gara casalinga vinta 4-0 con il Genoa, il bomber mise il suo nome nel tabellino dei marcatori segnando un calcio di rigore gentilmente concesso da Romelu Lukaku, rigorista designato della formazione di Antonio Conte.

Dopo aver girovagato in prestito in sei società differenti, la scorsa estate l’attaccante nativo di Castellammare di Stabia si è trasferito ad Empoli con una novità rispetto ai precedenti prestiti.

Sebastiano Esposito, addio definitivo all’Inter: va al Bologna

Il club toscano ha infatti ottenuto il diritto di riscatto definitivo sul ragazzo, che ha il contratto in scadenza coi nerazzurri a giugno 2026, per la cifra di 5 milioni di euro. Con i meneghini che comunque incasserebbero il 20% della futura rivendita del calciatore ad un terzo club che potrebbe subentrare tanto la prossima estate, quanto negli anni successivi.

Ecco che allora, a prescindere dalla permanenza nella massima serie, che si è fatta anche complicata, per il club biancazzurro, all’Empoli conviene in ogni caso investire tale somma, magari in vista di una successiva immediata cessione che porterebbe liquidità nelle casse societarie. Si dà il caso, considerando l’ottima stagione del calciatore campano, che ci sia già un ambizioso club di Serie A sulle tracce del bomber.

È il Bologna di Sartori e Di Vaio, pronto a presentare un’offerta di 14 milioni per Esposito, anche in vista della possibile partenza del gioiello Castro sul fronte offensivo. Quest’ultimo, coincidenza non esattamente casuale, è oltretutto già nel mirino dell’Inter, che sta già sondando il terreno coi felsinei per il ‘nuovo Lautaro‘.