Tegola Inter, Inzaghi perde Thuram: il comunicato UFFICIALE

Un comunicato inatteso mette in crisi Simone Inzaghi e i tifosi nerazzurri: problemi per l’attaccante alla vigilia della trasferta contro il Bologna

Marcus Thuram si è fermato. L’Inter ha annunciato sul proprio sito ufficiale che la punta francese ha subito un infortunio. Sono già stati svolti degli esami strumentali. Secondo il comunicato ufficiale, Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’istituto Humanitas di Rozzano. Che cos’è successo?

Al termine della gara contro il Bayern Monaco di mercoledì scorso, il francese era apparso parecchio spossato. E gli esami hanno oggi evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. L’Inter rivela dunque che la situazione sarà valutata giorno per giorno. Appare quindi impossibile, almeno per ora, ipotizzare quale potrebbe essere la durata dello stop. Di certo, Marcus salterà la delicatissima sfida di Serie A contro il Bologna.

Inzaghi dovrà di conseguenza puntare su Lautaro, anche lui affaticato dopo la generosa prestazione contro i bavaresi, e soprattutto su Arnautovic, Correa e Taremi. L’iraniano, da tempo alle prese con una pubalgia, è a oggi il meno affidabile del reparto.

Thuram infortunato: i tempi di recupero

Verosimilmente, qualora il fastidio dovesse rivelarsi lieve, Thuram potrebbe anche provare a recuperare per Inter-Roma, gara in programma il 26 aprile. Il rischio concreto è che debba saltare anche il derby di ritorno di Coppa Italia. Ma non è escluso che possa rientrare a disposizione solo a maggio. Con questo tipo di infortuni, non è mai facile stimare i tempi di recupero… Dipende innanzitutto dalla risposta del giocatore.

Nella peggiore delle ipotesi, lo stop potrebbe essere di almeno due settimane. Come abbiamo detto, i tempi di rientro per un affaticamento agli adduttori della coscia possono variare parecchio in base alla gravità dell’infortunio e al trattamento seguito. In generale, per un calciatore con il fisico del francese, in assenza di lesioni, il riposo minimo è di una settimana. Nei casi più gravi, lo stop può durare anche oltre un mese.

Sarà fondamentale non forzare: oltre al riposo, serviranno opportune terapie fisiche per evitare recidive. Thuram dovrà rimettersi a disposizione per il finale di stagione.

Incognita Taremi

Contro il Bayern Monaco, Taremi è stato criticato per il suo atteggiamento arrendevole. In quasi 15’ in campo ha toccato tre palloni e completato un unico passaggio. Al netto dei problemi di ambientamento e degli infortuni, l’ex Porto ha deluso soprattutto per l’approccio troppo molle.

Inzaghi non sembra in condizione di puntare su di lui al momento. E a meno di un risveglio improvviso e di una miracolosa trasformazione da rospo in principe azzurro, per questo finale di stagione, non è lecito attendersi un contributo rilevante dell’attaccante iraniano. Questione di fisico e di testa…

L’ex Porto ha espresso la volontà di dimostrare il suo valore e di restare all’Inter. Magari, capendo che è arrivato il momento di dimostrare, riuscirà a dare il massimo nelle ultime partite. La sua capacità di incidere dipenderà anche dalle opportunità che gli verranno concesse.

Sarà il vecchio Arnautovic a salvarci? Nelle ultime uscite l’austriaco non ha mai deluso. Ci fidiamo di lui. Soprattutto del suo cuore e della sua voglia di riscatto.

Quanto al Tucu Correa, con tutto il bene e il rispetto, c’è poco su cui puntare. Il suo, quest’anno, già lo ha fatto. Pretendere di più sarebbe un azzardo!