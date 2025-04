Clamoroso: Inzaghi in Arabia con Vlahovic!

Premier ma non solo: per l’allenatore nerazzurro giungono anche voci di una possibile offerta milionaria dall’Arabia

La Saudi Pro League non ha intenzione di frenare la sua rincorsa ai protagonisti del calcio europeo. Salah, il promesso sposo dell’Al-Hihal, ha scelto di rinnovare con il Liverpool, e ora il club gestito da Jorge Jesus è alla ricerca di un’altra stella. Uno dei nomi più gettonati, al momento, sembrerebbe essere quello di Dusan Vlahovic.

Vari club sauditi potrebbero farsi avanti per il serbo della Juventus. A giugno, secondo più fonti, Dusan Vlahovic dovrebbe lasciare il club bianconero. La società è delusa non tanto dalle sue prestazioni (malgrado il doppio cambio di allenatore, l’ex Fiorentina non è riuscito a rendersi determinante) quanto dalla sua indisponibilità a prolungare il contratto per un anno spalmando l’ingaggio.

In questo senso c’è chi dà la avventura in bianconero come già destinata a terminare. La pista araba è davvero la più probabile? C’è chi non esclude un passaggio in un’altra big italiana o un accordo con un club inglese. Nel primo caso, però, l’attaccante dovrebbe ridurre parecchio le proprie pretese contrattuali.

Se invece Vlahovic punta a guadagnare il massimo, il suo entourage dovrà continuare a valutare l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita. E sempre a proposito di sauditi, qualche giorno fa su calciomercato.it è apparso un articolo in cui si ipotizzava un interesse arabo per Inzaghi.

Vlahovic, Inzaghi e Taremi in Arabia?

Dal canale YouTube di calciomercato.it è appunto emersa questa voce di mercato secondo cui Inzaghi sarebbe già stato raggiunto da un’importantissima offerta araba. Lo stesso tecnico nerazzurro, prima della sfida di Champions contro il Bayern ha tuttavia dichiarato che, in qualsiasi modo dovesse concludersi la stagione, sarebbe contento di rimanere all’Inter.

Il futuro di Inzaghi per il momento è ancora in bilico. Conteranno i risultati. Poi, ci sarà anche da onorare l’impegno con il Mondiale per Club di giugno e luglio. Proprio a fine giugno, verosimilmente, società e allenatore si sono dati appuntamento per discutere di un rinnovo. Non è tuttavia improbabile che Inzaghi sia già stato informato di possibili proposte dall’estero: dalla Premier e dall’Arabia.

L’Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic (un giocatore che Inzaghi ha sempre apprezzato moltissimo), Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly e Ruben Neves dovrebbe essere il club più interessato al tecnico piacentino. Jorge Jesus non dispiace all’attuale proprietà… ma il tecnico portoghese potrebbe anche decidere di rituffarsi nel calcio europeo, oppure di accettare la panchina della nazionale brasiliana.

L’idea dell’Al-Hilal potrebbe dunque quella di puntare su un grande allenatore. Per poter competere contro l’Al-Ittihad Club allenato da Laurent Blanc, che quest’anno ha dominato il campionato arabo, l’Al-Hilan deve prendere un grande attaccante (Vlahovic, o in alternativa Taremi) e poi un tecnico di livello. E da parte dei sauditi, proprio per convincere Inzaghi, potrebbe esserci anche la promessa di un paio di colpi scelti direttamente dal tecnico. Occhio quindi a Mkhitaryan, che potrebbe chiudere lì la carriera.

In realtà, l’armeno ha sempre lasciato intendere di non voler considerare la possibilità di un’esperienza in Arabia. Con Inzaghi potrebbe cambiare idea? Si tratta di suggestioni molto labili. Lo stesso Taremi, non troppo tempo fa, ha voluto sottolineare di puntare a rimanere in Europa. Nel caso di un addio all’Inter, il persiano dovrebbe quindi privilegiare offerte dall’Italia e dalla Spagna.