Nuno Tavares all’Inter: la decisione definitiva di Marotta

Il futuro di Nuno Tavares continua a far discutere in Italia. L’Inter ha già deciso cosa fare per il colpo sulla fascia sinistra

La prima stagione di Nuno Tavares in Serie A è stata davvero impressionante, soprattutto nella sua prima parte. I numeri parlano chiaro circa il suo percorso alla Lazio: otto assist in 21 partite giocate, di cui la maggioranza nei primi mesi in biancoceleste. La sua progressione è impressionante e resta un fattore decisivo per la squadra di Baroni, che non a caso è calata nei risultati senza di lui e Castellanos.

Nonostante non abbia neppure ancora completato il primo anno in Italia, il futuro del laterale mancino continua a far discutere, se non altro per i tanti interessi che filtrano per lui. La Lazio tratterrà il ragazzo prelevandolo dall’Arsenal, ma fiuta subito una plusvalenza davvero importante, dato che il suo valore di mercato nel frattempo è cresciuto a dismisura.

Non è facile trovare un calciatore con le caratteristiche del portoghese in circolazione e ancora con tanti margini di miglioramento, se non altro per la giovane età. Claudio Lotito, però, resta una bottega difficilissima con cui trattare ed è già pronto a chiedere 40 milioni di euro per il cartellino di Nuno Tavares, senza troppi margini di trattativa.

Nuno Tavares si allontana dall’Inter: come stanno le cose

Le caratteristiche del portoghese hanno impressionato molti, ma ora la sua fiamma sembra essersi un po’ spenta, soprattutto a causa dei tanti infortuni muscolari che stanno incidendo sul suo percorso. Inter, Milan e Juventus hanno preso informazioni su di lui, ma arrivare alla cifra richiesta da Lotito resta complicato, soprattutto se non si hanno sicurezze sotto il profilo fisico.

In più, l’Inter non ha grande urgenza di acquistare un calciatore con quelle caratteristiche e in quella zona di campo. Ci sono già Dimarco e Carlos Augusto, e in più Marotta e Ausilio stanno puntando dritti su Luis Henrique, per cui la trattativa è ben indirizzata alla chiusura, nonostante l’ampia concorrenza che si sta facendo avanti per il brasiliano.

Le priorità dell’Inter sono almeno un nuovo attaccante, un difensore centrale e proprio Luis Henrique, per cui è davvero difficile credere che, mantenendo tutti i big in rosa, si possa arrivare a proporre 40 milioni per Tavares. Più probabile che sia un obiettivo di Milan e Juventus, soprattutto dopo le partenze di Theo Hernandez e Cambiaso.