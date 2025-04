Retroscena di calciomercato: ecco chi ha rifiutato l’Inter a gennaio

Clamorosa indiscrezione relativa ai movimenti dei nerazzurri nella sessione invernale di scambi: il giocatore non se l’è sentita

A giudicare dalle dichiarazioni ufficiali del ‘solito’ enigmatico Beppe Marotta, l’Inter non avrebbe fatto alcun movimento in entrata nel mercato di gennaio, salvo quelli che lo stesso dirigente è solito definire ‘occasioni da cogliere al volo’. Detto fatto.

Approfittando della situazione ormai compromessa tra Nicola Zalewski e la Roma, la Beneamata si è accordata col club giallorosso e col giocatore per un prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni. Un’operazione resa possibile solo dal rinnovo ‘di facciata’ che lo stesso polacco ha firmato col club di Trigoria prima di rendere possibile l’affare.

A parte l’arrivo all’ombra del Duomo del jolly di fascia, l’Inter ha dovuto respingere gli assalti della stessa Roma per Davide Frattesi, vero pupillo di Ranieri e Ghisolfi: la resistenza è stata premiata dal rendimento dell’ex Sassuolo, decisivo a gara in corso soprattutto nella vittoriosa trasferta in Champions contro il Bayern Monaco, nell’andata dei quarti di finale.

Per la verità il club meneghino aveva provato ad inserire in rosa anche un altro profilo. Un giocatore che si presupponeva morisse dalla voglia di tornare in Serie A dopo la poco felice esperienza in Premier League. Stavolta però la fumata è stata nera. E non certo per l’opposizione del club proprietario del cartellino.

Chiesa e il retroscena del ‘no’ all’Inter: i dettagli

Già partito in ritardo di preparazione dopo i mesi da separato in casa nella Juve, Federico Chiesa ha fatto i conti con una straordinaria concorrenza nel comparto offensivo del Liverpool. Chiuso da gente come Momo Salah, Luis Diaz, Cody Gakpo e compagnia andante, il figlio d’arte ha trovato davvero poco spazio nelle rotazioni d’attacco del tecnico Arne Slot.

Anche volendo estendere le statistiche del suo minutaggio a metà aprile – a gennaio erano anche inferiori – l’ex viola ha collezionato solamente 395′ in stagione, con la miseria di 4 gettoni, tutti da subentrato, in Premier League. Competizione in cui ‘vanta’ 33 minuti sul terreno di gioco.

L’Inter ha bussato alle porte del campione d’Europa con l’Italia ad Euro 2020 ma il giocatore, come riferito dal portale ‘Transferfeed.com’, ha gentilmente declinato la proposta perché voglioso di affermarsi in maglia Reds. Una missione che, se non può dirsi fallita del tutto, porta certamente quanto meno ad una sospensione del giudizio.

La novità dell’ultimissima ora, riferita sempre dal portale succitato, parla della volontà del club di Anfield di inserire ora il cartellino di Chiesa nella maxi trattativa per portare sulle rive del Mersey niente di meno che Nicolò Barella. La sensazione è che stavolta il ‘no‘ arriverà da Marotta in persona…