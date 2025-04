Sfida Inter-Juve per Krstovic: il piano segreto di Marotta | INTERLIVE

Inter e Juve sono pronte a sfidarsi per un altro nome sul calciomercato, si tratta di Nikola Krstovic: ecco il piano segreto di Marotta

Non è un mistero che l’Inter debba cambiare diverse cose nella rosa per la prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Di fatto, gli unici calciatori davvero intoccabili per Simone Inzaghi restano Marcus Thuram e Lautaro Martinez, autori di una splendida prestazione anche contro il Bayern Monaco in Champions.

Alle loro spalle, potrebbe restarne solo uno e il favorito attualmente è Marko Arnautovic, anche un po’ a sorpresa. Le ottime prestazioni dell’austriaco in questa fase della stagione, stanno convincendo l’Inter che possa essere l’uomo perfetto per ricoprire il ruolo di quinta punta, soprattutto con un ingaggio al ribasso.

Il futuro di Correa e Taremi, invece, sembra segnato – anche se per l’iraniano bisognerà aspettare che arrivi un’offerta importante dalla Turchia o dall’Arabia. Ciò vuol dire che all’Inter servirà almeno un attaccante giovane e di alto livello e la lista sul tavolo di Marotta e Ausilio è già parecchio lunga. Nel novero dei nomi che piacciono ai nerazzurri per la prossima estate, c’è anche Nikola Krstovic.

Krstovic conteso da Inter e Juve: come stanno le cose

Allo stesso tempo, anche la Juve è pronta a centrare un investimento importante in attacco, soprattutto se Vlahovic dovesse andare via e Kolo Muani non dovesse restare. Secondo quanto risulta a InterLive.it, Krstovic piace all’Inter, alla Juve, ma anche al Milan, che vuole ancora puntare su Gimenez, ma non è ancora certa della composizione dell’attacco per la prossima stagione.

Sappiamo anche che non è il calciatore in cima alla lista di Ausilio e neanche ai primi posti. Sta facendo bene al Lecce e sarebbe un’ottima alternativa, ma prima nei pensieri dell’Inter restano altri due profili. Occhio a Jonathan David – soprattutto se dovesse abbassare un po’ le pretese economiche di commissioni e bonus alla firma – e a Santiago Castro.

Il centravanti del Bologna resta, di fatto, l’obiettivo prioritario per i nerazzurri e solo se l’arrivo dell’argentino dovesse saltare, si potrebbe pensare a delle alternative, di cui farebbero parte proprio Krstovic o Lucca. In questo momento, dunque, l’Inter è ben consapevole che Milan e Juve sono ben avanti su questo fronte, ma vogliono riservarsi il diritto di perseguire i primi nomi, almeno prima di puntare le alternative.