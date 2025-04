Bologna-Inter, Inzaghi furioso con Correa: “Meglio un ragazzo della Primavera”

La prestazione di Joaquin Correa durante Bologna-Inter sta facendo discutere non poco: Inzaghi furioso con il suo attaccante

L’attacco dell’Inter è parso piuttosto spuntato durante il match contro il Bologna. Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di Marcus Thuram a causa di un problema muscolare, ma anche Marko Arnautovic non è al meglio per un problema alla schiena. Nell’arco di rotazioni continue all’interno delle tre competizioni, oggi è stata la volta della coppia formata da Correa e Lautaro Martinez.

Il duo argentino, però, ha funzionato davvero poco. Il Toro ha avuto sempre Lucumì appiccicato, ma è soprattutto il Tucu che ha fatto lamentare e discutere i tifosi. Inzaghi è parso più volte furioso con l’ex Lazio nel corso del primo tempo, chiedendogli di muoversi meglio in zona palla e trovare il posizionamento giusto per tentare di fare male al Bologna.

Stiamo giocando 12 contro 10 la partita è chiaramente indirizzata,basta guardare i falli come sono interpretati,e Correa è inutile,speriamo di pareggiare senza sprecare troppe energie e infortuni questa non la vinciamo oh spero di sbagliare eh…. — Luciano in bici ⭐️⭐️ (@luciano_sisio57) April 20, 2025

Correa dovrebbe darsi da fare, essere “rapido” e scattante tenendo presente che gioca quasi mai. Invece è fermo. Quasi come gli altri (che però un pochino sono pure giustificati). — Ale_ 亞力山大👀😎 (@alexbine87) April 20, 2025

Non è meglio un ragazzo al posto di Correa? — paolabottelli (@paolabottelli) April 20, 2025

Dai Correa non è minimamente presentabile. Piuttosto Frattesi avanti o un giovane. — Thor 🖤💙 💎 Marotta League ⭐️⭐️ (@Thor_sixtysix) April 20, 2025

Il fantasista ci è riuscito davvero poco e anche quando ha potuto puntare la difesa avversaria, non ha praticamente mai creato pericoli alla retroguardia dei padroni di casa. Molti tifosi se la sono presi con lui in una partita in cui avrebbe dovuto brillare – era sicuramente il più fresco – e invece è stato tra i peggiori in campo. Alcuni hanno sottolineato il suo contributo scrivendo addirittura “meglio un ragazzo della Primavera“, segno che la fiducia resta ai minimi storici per Correa.

Inter, oltre al danno la beffa: due squalifiche contro la Roma

L’Inter non deve assimilare solo la sconfitta contro il Bologna che ha permesso al Napoli di restare agganciata in vetta alla classifica. I nerazzurri, infatti, dovranno fare a meno di due calciatori fondamentali nella partita contro la Roma.

Bastoni e Mkhitaryan erano diffidati e sono stati ammoniti, per cui non potranno essere in campo nel match contro i giallorossi nella prossima giornata di Serie A.