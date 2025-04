Bologna-Inter, Inzaghi terrorizzato: “Ginocchio ko”

Bologna-Inter è stata caratterizzata da una brutta caduta sul ginocchio per un nerazzurro: Inzaghi sotto shock

L’Inter non molla contro il Bologna in una partita tiratissima e in cui i padroni di casa stanno mettendo in grande difficoltà i nerazzurri con la loro rete di gioco. Nella prima parte del primo tempo, Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti anche con attimi da incubo per le condizioni di un suo calciatore.

Si tratta di Carlos Augusto: dopo un contrasto aereo con Holm, l’esterno brasiliano è ricaduto malissimo sul ginocchio sinistro. Le immagini live hanno subito fatto pensare al peggio per come si è girata l’articolazione. Le telecamere hanno anche pescato anche un Inzaghi attonito e quasi sotto shock per quello che stava accadendo al suo esterno.

Non mi piace questa cosa di Carlos Augusto, è atterrato malissimo sulla gamba sinistra — ⭐️ IM FOMENTATORE NERAZZURRO ⭐️ (@fyoobas) April 20, 2025

Anche molti tifosi hanno commentato quanto stava accadendo, pensando a un lungo stop inevitabile per il laterale. In realtà, per fortuna i primi controlli da parte dello staff medico hanno subito scongiurato il peggio. Dopo l’applicazione del ghiaccio e tutti i test del caso, Carlos Augusto è rientrato in campo e ha proseguito regolarmente la partita. Lungo sospiro di sollievo per l’Inter che ha rischiato di perdere un calciatore fondamentale nella fase cruciale della stagione.

Da Thuram a Dumfries: le parole di Inzaghi

Il tema infortuni resta parecchio caldo in casa Inter, sia per il percorso in campionato sia per gli impegni in Coppa Italia e soprattutto in Champions League contro il Barcellona.

Inzaghi ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della partita, sottolineando a che punto è il recupero di alcuni calciatori essenziali per lui: “Zielinski, Dumfries e Thuram saranno da valutare giorno per giorno”, ha subito sottolineato. “Dumfries e Zielinski la prossima settimana dovrebbero tornare al lavorare con noi. Thuram ha avuto un risentimento per oggi e mercoledì credo che sia presto, ma li aspettiamo tutti e tre”. Il francese punta al recupero contro il Barcellona.

Intanto, arrivano novità importanti su Robert Lewandowski. Il polacco ha riportato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra e non ci sarà sicuramente per l’andata contro l’Inter. Verrà fatto un tentativo invece per il match di ritorno.