“Inzaghi in Premier”: bomba Di Marzio prima di Bologna-Inter

L’insistente interesse dei sauditi spaventa fino a un certo punto: per chi teme un addio del tecnico, l’incubo è che si muovano le inglesi

Bisogna riconoscerlo e ribadirlo: Simone Inzaghi non ha solo riportato l’Inter tra le grandi d’Europa, ma ha dato anche continuità, identità e bellezza al club nerazzurro. I giocatori lo stimano e la dirigenza sa di avere in mano l’allenatore ideale, sempre pronto a collaborare e a mettere gli interessi del club al primo posto.

Si era instaurato un forte legame fra Inzaghi e Zhang, ma anche la nuova proprietà aver già intuito la convenienza di continuare a puntare su un allenatore che non farà mai la voce grossa per avere questo o quel giocatore (se non gente come Acerbi e Dzeko, da prendere con due lire).

Il presidente Beppe Marotta continua a ripetere che la società è serena: aspetta la fine della stagione per sedersi con Inzaghi e prolungare il suo contratto. Dall’altro lato, l’allenatore nerazzurro ha ribadito di star bene all’Inter e di non essere alla ricerca di una nuova avventura. Ma i risultati dell’Inter in Champions League pongono il coach piacentino sotto i riflettori. Oltre all’Al Hilal, che sembra pronto a svenarsi, ci sono anche vari club di Premier pronti a puntare su Inzaghi. Ecco perché all’Inter converrebbe blindarlo subito, a prescindere da come finirà in campionato.

La sfida contro il Bologna potrebbe chiarire parecchie cose riguardo al futuro del tecnico. Un’altra caduta contro la stessa squadra che ricorda agli interisti uno Scudetto perso contro un Milan non irresistibile potrebbe alimentare malumori e dubbi… Una vittoria convincente, per contro, potrebbe dare nuovo entusiasmo e confermare la fiducia in chi sta guidando l’Inter verso traguardi importantissimi.

Dagli studi di Sky Sport 24 l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha confermato le voci di un piano per il rinnovo del tecnico nerazzurro: “Per quanto riguarda Inter e Inzaghi, c’è la volontà reciproca di continuare“, ha detto Di Marzio. “Quando non ci saranno più questi stimoli, non saranno i contratti a bloccare un eventuale chiusura. C’è ancora grande sintonia, c’è tanto da fare e da vincere“.

Premier e Arabia: Inzaghi pensa ancora all’Inter

Secondo Di Marzo Inzaghi sarebbe dunque intrigato dal nuovo progetto: un’Inter all’apice del suo ciclo che vuole ringiovanirsi e inserire nuovi talenti da lanciare. Come il croato Sucic, per esempio. O come Luis Henrique, l’obiettivo che l’Inter sta inseguendo in queste ore.

Continuando a ragionare dei piani dell’Inter, Di Marzio ha aggiunto: “C’è la volontà della proprietà di mettere a disposizione di Inzaghi altri talenti giovani per il futuro. Al di là dei contratti, c’è la volontà di andare avanti insieme. Poi arriveranno delle richieste dalla Premier per Simone. Se ci sono andati Slot e Amorim, certe panchine le meriterebbe anche Inzaghi per quello che ha fatto fino a ora. Indiscutibile quello che ha costruito…“.

Ma quali club di Premier potrebbero puntare subito su Inzaghi. Uno è il Chelsea, che a quanto pare sta seguendo da mesi l’allenatore del’Inter e Nagelsman. Maresca non è mai stato bocciato: viene considerato come un coach che è stato in grado di dare un gioco a una squadra da troppi anni in confusione totale, ma gli si impunta solo di non essere ancora riuscito a fare il salto di qualità definitivo. Una conferma, quindi, non è esclusa. L’altro club che potrebbe essere interessato è il Tottenham, che potrebbe anche buttarsi su Italiano. E poi c’è l’Arsenal, dove però l’attuale manager sembra in una posizione intoccabile.

Dai club inglesi potrebbero arrivare non solo garanzie di mercato ma anche lauti compensi economici: l’ingaggio di un allenatore di una big britannica non è mai paragonabile a quanto lo stesso allenato prende o potrebbe prendere in Serie A. Inzaghi potrebbe tranquillamente chiedere 10-12 milioni a stagione più bonus, da chiunque.