Scambio col Bologna, l’Inter è pronta a bruciare la concorrenza

Ci sono conferme sul concreto interesse dell’Inter per il calciatore del Bologna. Con uno scambio, i nerazzurri potrebbero anticipare la concorrenza

Nelle dichiarazioni rilasciate nel pre partita di Inter-Bayern Monaco, il presidente Beppe Marotta ha chiarito ulteriormente quali saranno le strategie di mercato in vista della prossima stagione.

“In futuro potremo fare investimenti mirati, puntando su giocatori di talento, uno zoccolo duro di italiani, ringiovanendo la rosa e mixando giocatori più giovani ed esperti“, queste le parole di Marotta che ribadiscono il nuovo corso nerazzurro voluto fortemente da OakTree. Non più quindi solo calciatori a parametro zero e con ricchi ingaggi ma investimenti finalizzati a aumentare il valore dell’organico in una prospettiva di lungo periodo.

Uno di questi investimenti può arrivare in attacco, reparto in cui l’Inter interverrà in estate per la sostituzione di Correa e Arnautovic ormai prossimi all’addio a fine contratto. In bilico anche la conferma di Taremi, protagonista di una stagione deludente in termini di prestazioni e gol con solo tre reti segnate, di cui due su calcio di rigore.

Inter, il rinforzo in attacco può arrivare con lo scambio: i giocatori coinvolti

Il primo nome sulla lista dei possibili rinforzi per il reparto offensivo è quello di Santiago Castro, avversario oggi dell’Inter nel big match contro il Bologna. L’argentino è tornato a disposizione di Italiano dopo lo stop con l’Atalanta, un forfait che gli ha impedito di migliorare lo score stagione di 10 gol e 8 assist in 38 presenze complessive.

Numeri davvero notevoli, frutto della notevole crescita dell’attaccante felsineo che ha sfoggiato ottime qualità di finalizzatore della manovra. Sgusciante, forte fisicamente nonostante la statura non imponente e dotato di un’ottima tecnica individuale, Castro ha caratteristiche che ricordano quelle di Lautaro Martinez, diventato intanto suo compagno di nazionale dopo la prima convocazione ricevuta a marzo dal c.t. Scaloni per i match di qualificazione al Mondiale.

Chissà che i due non possano ritrovarsi presto insieme anche all’Inter. Non sarà facile. Le prestazioni di Castro hanno contribuito inevitabilmente ad elevarne la valutazione. Per il Bologna vale almeno 30 milioni, una cifra importante ma consona al valore di un calciatore che, a soli 20 anni, ha notevoli margini di miglioramento e ha già dimostrato di essere molto competitivo in Serie A.

Per convincere il Bologna quantomeno ad aprire una trattativa per la cessione di Castro, l’Inter potrebbe puntare sull’inserimento di una o più contropartite. Oltre all’attaccante Francesco Pio Esposito, seguito da tempo dal club felsineo con il d.s. Di Vaio che è andato ad osservarlo in alcuni match dello Spezia, un altro calciatore dell’Inter che può interessare al Bologna è Kristjan Asllani.

Con l’arrivo di Sucic, quest’ultimo potrebbe trovare meno spazio nelle rotazioni di Inzaghi tra le alternative a Calhanoglu e Barella. L’Inter valuta il centrocampista albanese almeno 15 milioni e, a differenza di Esposito, può cederlo a titolo definitivo. Per Esposito, invece, potrebbe esserci un ulteriore anno di prestito, stavolta in Serie A, prima del ritorno definitivo in nerazzurro nel 2026.