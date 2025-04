Via a zero, salta il rinnovo: è tutto deciso in casa Inter

Non solo nuovi acquisti. L’Inter deve risolvere anche alcune situazioni di calciatori vicini o avviati alla scadenza di contratto

Priorità al campo, ovviamente per l’Inter. E non potrebbe essere altrimenti con il duello Scudetto con il Napoli, un’imminente semifinale di Champions League e una finale di Coppa Italia da conquistare con il Derby di ritorno contro il Milan di mercoledì prossimo.

Sarà solo dopo i verdetti di fine stagione che l’Inter si concentrerà sul mercato. Oltre ai nuovi rinforzi che potrebbero essere tesserati anche prima del Mondiale per Club, i nerazzurri dovranno risolvere anche le situazioni dei calciatori in scadenza di contratto. Se per Acerbi e Darmian è stato già annunciato il rinnovo nel corso dell’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio, restano in bilico le situazioni di De Vrij, Correa e Arnautovic.

Tra i tre chi ha maggiori chance di permanenza è il difensore olandese per il quale l’Inter può far valere l’opzione di rinnovo automatico fino al 2026. Situazione diversa per Correa e Arnautovic, destinati a interrompere la loro esperienza in nerazzurro a fine stagione. Le recenti prestazioni dell’attaccante austriaco, in gol contro Udinese e Cagliari, hanno dato adito a ipotesi di rinnovo. Più concreta, invece, la possibilità che Arnautovic possa disputare il Mondiale per Club prima dell’addio.

Inter, un altro rinnovo difficile: probabile addio per un titolarissimo

Tra un anno, invece, andrà in scadenza Yann Sommer. Titolare inamovibile nel suo biennio in nerazzurro, il portiere svizzero disputerà la sua terza stagione all’Inter a 38 anni, un’eta che non depone certo a favore di un ulteriore rinnovo soprattutto in considerazione dell’esigenza di un ringiovanimento dell’organico confermata anche da Marotta nelle dichiarazioni rilasciate nel pre partita di Inter-Bayern Monaco.

Addio a Sommer che potrebbe essere favorito anche dalla presenza in organico del suo sostituto. Nelle partite in cui ha dovuto sostituire l’estremo difensore svizzero per la frattura del pollice, Josep Martinez ha dimostrato grande affidabilità e sicurezza, giustificando il notevole investimento fatto dall’Inter che ha sborsato 15 milioni per prelevarlo dal Genoa l’estate scorsa.

Il portiere spagnolo potrebbe tornare in campo in occasione della semifinale di Coppa Italia con il Milan. La prossima, tuttavia, dovrebbe essere un’altra stagione da rincalzo per Martinez con Inzaghi che difficilmente sovvertirà le gerarchie tra i pali nonostante l’ormai prossima scadenza contrattuale del titolare. Contratto che, comunque, contano relativamente per Sommer che, alla sua età come nel caso di Mkhytarian, dovrà prendere una decisione definitiva se proseguire o meno la sua carriera. Fosse per Inzaghi – ne siamo sicuri – il rinnovo sarebbe già stato firmato…