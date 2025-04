Icardi pronto a dire sì, il ritorno in Italia è vicino: Inter tradita

L’ex capitano nerazzurro è pronto a tradire l’Inter durante il calciomercato estivo: scelta clamorosa, ecco chi lo vuole in Serie A

Sembra un’eternità ed in effetti sono passati ben sei anni dal suo addio all’Inter. Mauro Icardi, in questo momento vittima di un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco fino a inizio giugno, potrebbe presto fare ritorno nel calcio italiano: uno scenario assolutamente clamoroso.

L’addio all’Inter tra mille polemiche, l’attrito coi tifosi che hanno visto volare via il loro capitano. Mauro a Milano ha vissuto anni felici, attestandosi come uno dei bomber più prolifici e desiderati d’Europa. Sei anni intensi, poi l’altalenante triennio al PSG ed infine – oggi – il Galatasaray. Una realtà che, quando in campo, ha visto Icardi risultare ancora decisivo.

Al punto che non poche società si sono interessate a lui, hanno pensato di puntarvi prima del grave infortunio al ginocchio. Adesso la storia potrebbe ripetersi, adesso Icardi a 32 anni e dopo un triennio comunque positivo in Turchia, potrebbe tornare a cambiare casacca. Ancora in Italia, ancora la Serie A nel futuro.

Icardi ancora in Serie A: tifosi dell’Inter sotto choc

Sembrerebbero essere essenzialmente due le realtà pronte a scommettere sull’ex capitano dell’Inter che, in questa sfortunata stagione con il Galatasaray, ha comunque racimolato 6 gol e 2 assist nelle 14 presenze complessive, tra campionato e coppe.

Dalla Turchia alla Capitale, dal Galatasaray a Roma. Un biglietto di sola andata, Mauro può rimettersi in gioco ‘mantenendo’ la maglia giallorossa. La Roma, che nelle prossime settimane annuncerà il nuovo allenatore che succederà a Claudio Ranieri, ci starebbe seriamente pensando.

Una scommessa che i vertici capitolini sono, evidentemente, sicuri di vincere. Una suggestione, più che altro, in questo momento. Ma che potrebbe diventare qualcosa di più da qui a fine stagione, quando si saprà qualcosa in più sulle condizioni del centravanti argentino.

Allo stesso modo occhio pure alla Lazio, con il club di Lotito a caccia di alternative di un certo peso in attacco. Icardi alla Capitale è già stato accostato negli anni scorsi, una suggestiva ipotesi che stavolta potrebbe tramutarsi in realtà. D’altronde per il Galatasaray Mauro non è più incedibile ed il rischio di perderlo a parametro zero, tra un anno, rimane concreto. Meglio dirsi addio subito.

Icardi, Roma o Lazio: i costi dell’affare

Il nodo principale riguarderebbe non tanto i costi legati al cartellino, sia per la Roma che per la Lazio, quanto per l’ingaggio che l’ex capitano nerazzurro percepisce oggi al Galatasaray.

Icardi guadagna ben 6 milioni di euro netti a stagione, una cifra che difficilmente potrebbe essere sostenuta. A maggior ragione dopo il lungo stop ed i tempi di recupero per rivederlo in campo a pieno regime. Il club turco a fine stagione rivoluzionerà l’attacco, con Osimhen di ritorno a Napoli dopo il prestito e lo stesso Icardi che sembrerebbe poter cambiare casacca per vivere una nuova esperienza in Serie A dopo Sampdoria e Inter.

Per quel che riguarda il cartellino, potrebbero bastare circa 10 milioni per avere il via libera alla partenza della punta di Rosario che potrebbe quindi chiudere la carriera in Italia. Roma o Lazio, la Serie A – ancora – nel destino di Maurito. Staremo a vedere.