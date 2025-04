Inter, colpo Raspadori: non dipende solo da Frattesi | INTERLIVE

Giacomo Raspadori potrebbe essere un nome molto chiacchierato la prossima estate: il possibile arrivo all’Inter non dipende solo da Frattesi

L’Inter guarda al futuro e sa bene che dovrà cambiare molte cose in attacco. I nerazzurri lasceranno partire Joaquin Correa e probabilmente anche Mehdi Taremi, mentre andrà valutata anche la posizione di Marko Arnautovic che ultimamente ha aumentato parecchio la sua utilità nelle rotazioni nerazzurre.

La Beneamata sa bene che dovrà tentare di centrare un colpo pesante nel reparto offensivo e ha messo nel mirino diversi calciatori pesanti. Il primo in lista resta Santiago Castro: l’attaccante argentino sta mostrando una certa incostanza agli ordini di Vincenzo Italiano, ma resta comunque il preferito di Marotta e Ausilio, con una valutazione già elevata sui 35 milioni di euro.

Si parla tanto anche di Krstovic e Lucca, nomi che al momento restano in secondo piano, ma hanno già maturato esperienza in Italia. Infine, occhio a Jonathan David, che si libererà a parametro zero dal Lille e che potrebbe arrivare grazie a un ultimo sacrificio economico. Anche Giacomo Raspadori, però, resta nei radar dell’Inter.

L’Inter non molla Raspadori: può arrivare anche senza Frattesi

Secondo quanto risulta a InterLive.it, l’attaccante del Napoli piace a Simone Inzaghi e alla società nerazzurra, convinta per potrebbe dare il meglio in una coppia offensiva e non da esterno. Se i partenopei dovessero continuare a adottare il 4-3-3, allora anche l’ex Sassuolo potrebbe decidere di guardare altrove.

Inter e Juventus non hanno mai mollato la presa su di lui e negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile scambio con Davide Frattesi, che piace molto ad Antonio Conte.

In realtà, l’operazione Raspadori potrebbe andare avanti anche senza il coinvolgimento diretto da parte della mezzala ex Sassuolo. La seconda punta sarebbe molto utile per Inzaghi, quindi bisogna aspettarsi degli sviluppi in tal senso.