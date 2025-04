Inzaghi e Calhanoglu via insieme: ecco il club pronto a ricoprirli d’oro

L’allenatore e il regista dell’Inter al centro dei rumors di calciomercato. Il loro futuro potrebbe essere ancora insieme ma lontano da Appiano Gentile

Parafrasando una vecchia pubblicità in tv, Simone Inzaghi potrebbe dire: toglietemi tutto, ma non il mio regista. Uno dei segreti del bel gioco espresso sia in Italia che all’estero della sua Inter, infatti, risponde al nome di Hakan Calhanoglu.

Arrivato a parametro zero dal Milan, che riteneva troppo alte le sue richieste economiche per rinnovare il contratto, dove giocava trequartista o ala, il centrocampista turco è stato reinventato due volte dal tecnico piacentino. Dapprima mezzala di qualità accanto a Brozovic, dal quale ha imparato un po’ il mestiere; adesso regista davanti alla difesa, in grado non soltanto di impostare il gioco, ma anche di interdire come un vero e proprio mediano.

Non è un caso se Inzaghi rinuncia solo in casi rarissimi a schierarlo titolare e se le prestazioni di tutta l’Inter calano quando Calhanoglu non è in campo. Il suo alter ego Asllani ha avuto tante occasioni, ma non ha ancora dimostrato di essere all’altezza del compagno di squadra. Anche per questo i dirigenti nerazzurri stanno sondando il terreno per quel ruolo in vista della prossima stagione. A proposito di calciomercato, i due sono al centro di molte voci, l’ultima delle quali prevede un loro addio simultaneo per raggiungere lo stesso club.

Calciomercato Inter, Inzaghi e Calhanoglu in Arabia: l’offerta dell’Al Hilal

Come rivelato dalla testata ‘calciomercato.it’, il club saudita dell’Al Hilal è tornato alla carica per Simone Inzaghi. Stavolta si fa sul serio, tanto che è sbarcato in Italia un emissario della società di Riyad per parlare con l’entourage del tecnico piacentino.

Si prevede un’offerta con ingaggio più che raddoppiato rispetto ai 6,5 milioni di euro, bonus compresi, che guadagna oggi all’Inter. Anche per questo, il club di Viale della Liberazione sta cercando di rinnovargli il contratto con adeguamento dello stipendio. Jorge Jesus è tra i principali candidati al ruolo di commissario tecnico del Brasile, ma in ogni caso l’Al Hilal vuole rinnovarsi visto che con ogni probabilità lo scudetto andrà ai rivali dell’Al Ittihad.

Ma non solo Inzaghi. Nel mirino è finito anche il centrocampista Hakan Calhanoglu, che andrebbe ad affiancare un altro pupillo dell’allenatore nerazzurro come Sergej Milinkovic-Savic. Per il presidente Beppe Marotta il turco non è incedibile, ma nonostante abbia passato i 30 anni, valuta il suo cartellino non meno di 40 milioni di euro.