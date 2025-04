Inter, le condizioni per il colpo bianconero: ingaggio da 10 milioni | ESCLUSIVO

Nome nuovo in ottica calciomercato Inter: il prezzo del cartellino non è un problema, ma lo stipendio frena i piani di Marotta e Ausilio

Migliorare la rosa attuale dell’Inter non è affatto facile. Grazie soprattutto al grande lavoro svolto da mister Inzaghi, che peraltro si è affezionato a ciascuno di loro, riuscendo a creare un bel gruppo, sono tutti arrivati ad avere un rendimento che rasenta il massimo del rispettivo livello.

Ma come è ormai noto a tutti i tifosi, a prescindere da come finirà questa stagione in estate è prevista una mezza rivoluzione in casa nerazzurra. Il fondo Oaktree ha un progetto ben chiaro in mente: ringiovanire la squadra, cercando al tempo stesso di perfezionarla e rinforzarla. Un compito di certo non semplice, ma se c’è qualcuno che può portarlo a termine sono proprio gli uomini mercato dell’Inter: dal presidente Marotta al direttore sportivo Ausilio ed il suo vice Baccin.

In effetti qualche lacuna nella rosa di oggi è presente: basti pensare che la scorsa estate fu trattato a lungo Albert Gudmundsson, senza riuscire a trovare un accordo con il Genoa, che poi lo cedette in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. Il centravanti islandese faceva gola perché aveva caratteristiche diverse rispetto a tutti gli altri attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi, essendo un brevilineo abile nel dribbling. Caratteristiche che si ritrovano anche in Rafa Silva.

Calciomercato Inter, Rafa Silva affare praticamente impossibile

Nei giorni scorsi il nome del fantasista portoghese è stato accostato all’Inter da alcuni media turchi. Sbarcato la scorsa estate al Besiktas a costo zero dopo una lunga permanenza in patria con il Benfica, si è reso protagonista di un’ottima stagione con i bianconeri di Istanbul.

Nonostante la squadra che fu di van Bronckhorst e ora è allenata da Solskjaer occupi solo la quinta posizione che non vale l’accesso alle coppe europee) a 26 punti dal Galatasaray capolista, il 31enne nativo di Forte da Casa può vantare un bottino di tutto rispetto: 14 gol e 11 assist considerando tutte le competizioni.

Nel ruolo di seconda punta potrebbe fare molto comodo a Inzaghi e il prezzo del suo cartellino non sarebbe per nulla proibitivo. Oltre all’età, come appreso da Interlive.it, il vero problema è rappresentato dall’ingaggio percepito da Rafa Silva che è di 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che sfora di molto il tetto imposto dal club di Viale della Liberazione e che rende l’affare praticamente impossibile.