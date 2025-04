Tre giornate di squalifica: batosta per Inzaghi, ora è UFFICIALE

Due calciatori ed il vice allenatore nerazzurro non potranno presenziare il prossimo match di campionato contro la Roma, ecco il comunicato

La sconfitta rimediata dai nerazzurri a Bologna ha riacceso il sogno partenopeo di ambire al titolo. Inter e Napoli, adesso, sono nuovamente appaiate in vetta alla classifica e pronte al rush finale.

Il tecnico Simone Inzaghi dovrà approntare ogni partita che verrà come fosse una finale, perché non saranno ammesse ulteriori distrazioni. Sempre che le presenze in organico lo permettano. Tanto in relazione allo stato di salute dei giocatori, quanto alle squalifiche che potrebbero subentrare proprio in questo frangente conclusivo della stagione.

L’Inter, almeno per il momento, vanta una rosa in salute nonostante i tanti impegni in calendario. Anche gli indisponibili Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski sembrano prossimi al recupero totale della condizione e non potrebbe esserci notizia migliore. Eppure, non traspare lo stesso grado di serenità per quel che riguarda le ultime disposizioni del Giudice Sportivo in materia disciplinare.

Bastoni e Mkhitaryan indisponibili contro la Roma, anche Farris sugli spalti

Stando alle informazioni riportate all’interno del comunicato redatto dal funzionario preposto, il dott. Gerardo Mastrandrea, la partita giocata dall’Inter al Dall’Ara contro i felsinei ha prodotto due squalifiche dal grosso peso specifico.

Trattasi di Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan, colpevoli di aver rimediato l’ennesimo cartellino giallo da diffidati. I due, quindi, saranno costretti a saltare il delicatissimo scontro diretto contro la Roma, slittato alla prossima domenica 26 aprile come da disposizioni ministeriali.

Al fianco di Inzaghi non ci potrà essere neppure il suo fedelissimo assistente nonché secondo in panchina, Massimiliano Farris. Quest’ultimo, assieme all’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, dovrà scontare una giornata di sospensione per avere entrambi abbandonato la propria area tecnica a seguito di una accesa discussione avvenuta fra le rispettive panchine nel corso della partita.

Accrescono poi il conteggio personale di ammonizioni anche Joaquin Correa e Marko Arnautovic in casa nerazzurra. Da annotare anche una multa pecuniaria da 3 mila euro assegnata all’Inter, per avere i suoi sostenitori fatto esplodere un petardo e lanciato un fumogeno sul terreno di gioco.