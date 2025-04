Blitz e accordo con l’Inter: il colpo Mondiale si avvicina

L’Inter fa sul serio: si parla di un’intesa di massima con il giocatore. Si lavora per chiudere l’affare a giugno

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, ci sarebbe stato un summit parigino tra il club nerazzurro e gli agenti del nuovo obiettivo di mercato per la fascia destra. Si parla di un incontro più che positivo. C’è dunque già una bozza di accordo tra l’Inter e il calciatore del Marsiglia inseguito da Marotta e Ausilio?

Non è un mistero che all’Inter piaccia il ventitreenne brasiliano Luis Henrique. E non c’erano nemmeno troppi dubbi sul fatto che l’esterno potesse essere interessato a trasferirsi in nerazzurro. La novità è rappresentata dal fatto che l’Inter potrebbe aver già raggiunto un accordo verbale con l’Inter.

Anche in Francia danno per certa la partenza dell’esterno dall’Olympique. Anche perché, dopo una prima parte di stagione molto positiva, il brasiliano ha cominciato a balbettare. Forse è distratto dalle voci di mercato? Calciomercato.it insiste anche sul fatto che l’Inter voglia prendere Henrique nella sessione di mercato speciale di giugno, per metterlo in rosa subito e farlo partecipare al prossimo Mondiale per Club.

Il punto sull’accordo con Luis Henrique

Arrivato all’OM a diciott’anni, Luis Henrique ha dato prova di poter essere una pedina utile sia come attaccante laterale che come esterno destro a tutta fascia. Sabato scorso, contro il Montpellier (gara finita 5-1), è stato un osservato speciale per i tifosi dell’Inter e del Bayern Monaco, i due club che sono attualmente più interessati al suo cartellino. Ma il ragazzo si è reso protagonista dell’ennesima prestazione deludente.

Da qui la convinzione che il giovane non abbia più la testa all’OM. Autore di 9 goal e 7 assist in questa stagione, Luis Henrique punta a un club di prima fascia. Anche se il Bayern non ha mollato la presa, l’Inter sembra in vantaggio. Le trattative sono in corso da diverse settimane. Ma nelle scorse ore Ausilio potrebbe aver compiuto un importante passo in avanti.

L’Inter spererebbe dunque di poterlo ingaggiare già a giugno per poterlo schierare nel torneo americano. Ma oltre a trovare l’intesa con il giocatore e i suoi procuratori, il club nerazzurro dovrebbe preoccuparsi anche di trovare presto un accordo sul prezzo con l’OM.

Un contratto di 5 anni

L’affare non è ancora sicuro. Anche perché il club marsigliese, visto l’interesse nerazzurro e l’apprezzamento di Inzaghi, potrebbe alzare eccessivamente il prezzo. L’Inter vuol spendere 25 milioni. I francesi, fino a un paio di settimane fa chiedevano 30 milioni più bonus. E più il tempo passa e più ci si avvicina alla cifra di 35 milioni di euro.

L’Inter potrebbe far leva sul sì del calciatore (si parla di un accordo su base quinquennale) e sul fatto di essersi mossa con anticipo rispetto alla concorrenza. Come anticipato su Enrique ci sono anche altre squadre interessate. C’è per esempio il Bayern Monaco. Ma non solo: potrebbero farsi avanti anche altre squadre di Premier.

L’Inter punta anche a far valere gli ottimi rapporti tra le due società. Le due dirigenze giungeranno a un punto d’incontro per il classe 2001? E le prestazioni di Luis Enrique potrebbero rischiare di far cambiare idea a qualche pretendente? L’alternativa per l’Inter non è ancora nota. In Francia hanno fatto già il nome di Mario Stroekens, classe 2004 belga dell’Anderlecht. Un altro esterno d’attacco che può essere adattato a laterale a tutta fascia.

Footmercato, altra testata online, dà per molto probabile l’accordo tra Luis Henrique e l’Inter fino al 2030. Secondo quanto riportato dal sito, i nerazzurri potrebbero trovare presto l’intesa anche con i marsigliesi. I prezzo? 28 milioni di euro con 4 milioni di bonus. Soldi che l’OM investirebbe per prendere un nuovo centrale e un nuovo esterno destro.