Inzaghi e Acerbi, doppio annuncio dell’ex Inter: “Non ha senso cambiare”

Doppio annuncio su Simone Inzaghi e Francesco Acerbi.

Un mese alla fine della stagione e un Triplete da raggiungere per l’Inter, ancora in corsa per Scudetto, Champions League e Coppa Italia, una situazione che un club italiano non viveva tra aprile e maggio proprio dal 2010 quando i nerazzurri di Mourinho riuscirono in un’impresa memorabile.

A differenza di quella stagione conclusa con un triplo trionfo ma anche con l’addio improvviso di Mourinho, stavolta, quale che sia il verdetto finale per l’Inter nelle tre competizioni in cui è ancora in gioco, si proseguirà con l’allenatore in carica. Lo ha ribadito anche il presidente Marotta. Non è ancora il momento per parlarne ma il rinnovo di contratto per Simone Inzaghi è una formalità.

Il tecnico nerazzurro dovrebbe firmare un rinnovo fino al 2028 con un aumento dell’ingaggio fino a 7 milioni. Un epilogo inevitabile. Stile, atteggiamento, risultati, la dirigenza apprezza totalmente il lavoro di Inzaghi ed è pronta a mettergli a disposizione anche nuovi rinforzi in grado di aumentare la competitività dell’organico nerazzurro. Proprio il mercato sarà uno dei punti di maggiore confronto tra le parti prima della nuova intesa contrattuale, auspicata anche da un ex calciatore dell’Inter.

Inzaghi e Acerbi, il doppio annuncio dell’ex calciatore nerazzurro

Bruno Cirillo, ex difensore dell’Inter a inizio millennio, ha speso davvero belle parole per Simone Inzaghi in una recente intervista rilasciata a news.superscommesse.it. “All’Inter sta facendo davvero cose eccezionali – commenta Cirillo – Sta dimostrando il suo valore e penso che a livello europeo sia uno dei migliori in circolazione. L’Inter fa bene a puntare su di lui perché ad ogni stagione riesce a conquistare risultati importanti. Per la crescita del club, non avrebbe senso cambiare.”

Da ex difensore, Cirillo sta apprezzando molto le prestazioni di Francesco Acerbi che, a 37 anni, resta uno degli insostituibili per Inzaghi nel reparto arretrato: “Me lo aspettavo. E’ un difensore vecchio stampo che ha dimostrato tanto in carriera. Gioca con voglia di dimostrare e intelligenza. Non lo conosco personalmente ma gli va fatto un plauso perché giocare a certi livelli da protagonista a 37 anni non è per nulla scontato.”

Bruno Cirillo si è ritirato nel 2015 ma è rimasto nel mondo del calcio e ha intrapreso la carriera di scout. “Vado alla ricerca di nuovi talenti – si legge nella parte finale dell’intervista – Trascorro tanto tempo sui campi da calcio, dalla Serie A, al campionato Primavera, ai Dilettanti. E’ un’attività che amo e che mi dà tanta adrenalina.” Chissà che non riesca a scovare, prima o poi, un nuovo Acerbi.