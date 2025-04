Sirene dalla Premier League per Carlos Augusto, il sostituto è in Serie A

Il jolly brasiliano, molto impiegato da Inzaghi nelle ultime gare, potrebbe trasferirsi in Inghilterra: l’erede arriva dalla big di Serie A

Quando si tratta di rispondere ‘presente’, di scendere in campo occupando indifferentemente la corsia di destra o quella di sinistra per sostituire il Dumfries o Dimarco di turno che possono essere assenti, lui c’è. Fornendo un contributo molto spesso anche superiore alle aspettative.

Emblematico il caso del match di Champions contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena, quando l’ex Monza, con le sue sgroppate e i suoi assist, è stato un fattore davvero decisivo nella prestigiosa affermazione dei nerazzurri a casa dei bavaresi.

Arrivato a Milano nell’agosto del 2023 con un’operazione-lampo, in pieno stile Marotta, conclusa poche ore dopo la cessione di Robin Gosens all’Union Berlino per 15 milioni, Carlos Augusto è sempre stato al suo posto senza fare la benché minima polemica. Professionista esemplare, gregario di lusso in un meccanismo che, sebbene non privo di qualche difetto, sta consentendo all’Inter di lottare contemporaneamente su tre fronti, l’ex Monza ha destato l’interesse di alcuni club della Premier League, intenzionati a portare l’assalto sul suo profilo nel prossimo calciomercato estivo.

Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2028, il calciatore è uno di quelli ‘sacrificabili’ – sebbene mal volentieri- qualora arrivassero delle offerte di un certo tipo. Eventualità più che probabile, vista la disponibilità economica delle società inglesi.

Carlos Augusto addio, ecco il big dalla Roma

Per ovviare alla possibile partenza del jolly italo-brasiliano, Marotta sta pensando di riaprire un nuovo fronte con la Roma, club col quale ancora è in piedi il riscatto di Nicola Zalewski e con cui, prima o poi, si potrebbe tornare a parlare di Davide Frattesi, il sogno dichiarato della società di Trigoria. Per non parlare poi del possibile corteggiamento che il dirigente meneghino potrebbe fare all’omologo Ghisolfi per Lorenzo Pellegrini, in uscita dalla Roma, e per Gianluca Mancini, la novità delle ultime ore.

Protagonista di una stagione coi fiocchi, decisivo in più di un’occasione con gol ed assist, lo spagnolo Angelino è l’ennesimo giallorosso che piace eccome dalla parti di Appiano Gentile. Anch’egli corteggiato da club tedeschi – ottimo il ricordo lasciato in Bundesliga – inglesi e spagnoli, il mancino iberico è oggi un punto fermo della Roma di Ranieri. Ma nelle volontà di Ghisolfi dovrebbe esserlo anche nella squadra dell’immediato futuro. Inter permettendo, visto che i nerazzurri, con i diversi tavoli di mercato aperti coi giallorossi, potrebbe ottenere il cartellino dello spagnolo facendolo rientrare nel maxi-affare Frattesi, tanto per dirne una…