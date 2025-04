Accordo chiuso, in Premier per 45 milioni: portano via il pupillo di Inzaghi

Sono già iniziate le trattative per la sessione estiva di calciomercato. L’Inter si appresta a perdere un calciatore molto stimato dal suo tecnico

Manca poco più di un mese al termine della stagione calcistica 2024-25. Fermo restando che per alcune squadre, comprese Inter e Juventus in Italia, tra giugno e luglio ci sarà anche una ricca appendice costituita dal Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti.

Ma questi sono anche i giorni in cui si iniziano ad imbastire (e a volte persino a chiudere) le trattative per la sessione estiva di calciomercato. Per tutti i top club, il primo pensiero è quello legato alla panchina, con la scelta tra proseguire con la stessa guida tecnica o affidarsi ad un nuovo allenatore. A tal proposito, la situazione di Simone Inzaghi è abbastanza definita, considerate anche le dichiarazioni del presidente Beppe Marotta circa la volontà del club di Viale della Liberazione di proseguire il matrimonio con il tecnico piacentino.

Ad ogni modo, il rinnovo del contratto non sembra vicinissimo: da un lato si vuole capire se e con quanti trofei si chiuderà la stagione, dall’altro c’è la voglia di vedersi aumentare lo stipendio, ma anche di aver più voce in capitolo proprio in sede di strategie sul mercato. A tal proposito, non sono confortanti le notizie che arrivano dall’Inghilterra.

Calciomercato Inter, Inzaghi vuole Gila ma Tottenham e City sono avanti

Tra i reparti in cui l’Inter dovrà intervenire c’è sicuramente quello arretrato. Il fondo Oaktree ha più volte fatto intendere che ha intenzione di svecchiare la rosa nerazzurra. Nonostante le parole del loro agente Pastorello, quindi, in bilico ci sono tanto De Vrij quanto Acerbi.

Senza dimenticare che, qualora dovesse arrivare un’offerta importante intorno ai 40 milioni di euro, anche il giovane Bisseck potrebbe lasciare Appiano Gentile. Il nome fatto da Simone Inzaghi per la difesa è quello di Mario Gila: il centrale spagnolo della Lazio piace molto per la sua rapidità, il senso della posizione e della marcatura, oltre che per la capacità di impostazione. Ma il prodotto della cantera del Real Madrid non fa gola soltanto all’Inter.

Come riportato dal portale britannico ‘caughtoffside.com’, infatti, ci sono almeno due club della Premier League che hanno messo gli occhi su di lui. In primo luogo il Tottenham, che potrebbe essere costretto a fare i conti con la cessione di Romero, finito proprio nel mirino delle Merengues. Inoltre il Manchester City, dove Guardiola si appresta a fare una vera e propria rivoluzione dopo una stagione fallimentare. Le due inglesi sono pronte a mettere sul piatto cifre tra i 40 e i 45 milioni di euro che taglierebbero fuori i nerazzurri dalla corsa a Gila.