Contatto Inter-Roma per lo scambio, affare a sorpresa sul mercato

Nerazzurri e giallorossi, prossimi avversari in campionato, dialogano sul mercato per una trattativa a sorpresa: scambio clamoroso

Decisiva. Per le sorti dell’una e dell’altra. Il tanto chiacchierato confronto di campo tra Inter e Roma – la partita è stata vicina ad essere disputata il 26 aprile, giorno dei funerali di Papa Francesco, salvo poi esser confermata al giorno dopo come tutti gli eventi sportivi sul territorio italiano – potrebbe determinare le sorti stagionali, per lo meno in campionato, di entrambi i club.

I nerazzurri hanno l’obbligo di vincere per mantenere il passo del Napoli, che ha raggiunto in classifica i meneghini dopo la beffarda sconfitta di questi ultimi nell’ormai acclarata ‘fatal Bologna‘. I giallorossi, dal canto loro, sono a caccia di un risultato positivo per mantenere accesa la fiammella Champions. O quanto meno la speranza di arrivare a qualificarsi per una qualsivoglia competizione europea, Europa League o Conference che sia.

Intanto però, come già da qualche mese a questa parte, le due dirigenze hanno aperto un tavolo di confronto in sede di mercato. Già a gennaio infatti, il Ds dei capitolini Florent Ghisolfi ha iniziato il suo pressing per riportare nella Capitale Davide Frattesi – un ‘figlio di Roma‘, come lo ha chiamato il dirigente – un vero e proprio pallino sia di Ranieri che dello stesso Ghisolfi.

Come se non bastasse, i due club devono ancora definire la questione Zalewski, l’italo-polacco in prestito alla Beneamata con diritto di riscatto a favore dell’Inter fissato a 6,5 milioni ed esercitabile dal 30 giugno. Ma non è tutto. Altri prestigiosi nomi rischiano di finire nel calderone del maxi scambio che le due società potrebbero mettere in piedi.

La Roma insiste per Frattesi: scambio clamoroso col big

Tornando all’affare principale – quello che vorrebbe i giallorossi insistere per l’ex centrocampista del Sassuolo – già nella sessione invernale di scambi erano stati fatti i nomi di alcune contropartite tecniche che i capitolini avrebbero potuto (o voluto) inserire nella trattativa per strappare il calciatore all’Inter.

Si era parlato di Lorenzo Pellegrini, il Capitano della squadra reduce da una stagione con molte più ombre che luci e con un contratto in scadenza a giugno 2026 non oggetto di alcuna trattativa per il rinnovo. Almeno per ora. È stato poi il turno di Bryan Cristante, uno dei senatori dello spogliatoio, entrato in orbita Inter anche a causa dello scarso feeling del giocatore con la piazza.

E poi c’è lui. Gianluca Mancini. Altra colonna del club, il ‘vero’ Capitano, dato che molto spesso Pellegrini parte dalla panchina nelle scelte di Ranieri. Il difensore, leader emotivo del gruppo, potrebbe essere sacrificato da Ghisolfi in vista di uno scambio quasi alla pari con Frattesi.

La necessità dei nerazzurri di rafforzare la difesa con un giocatore esperto potrebbe convincere Marotta ad intavolare seriamente uno scambio che, considerando il peso del calciatore toscano nel club giallorosso, avrebbe davvero del clamoroso.