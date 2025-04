Scontro Inzaghi-Oaktree: dodici calciatori in bilico, cosa sta succedendo all’Inter

Diversità di vedute tra il tecnico nerazzurro e il fondo proprietario del club. Metà della rosa attuale rischia di non essere confermata la prossima stagione

All’Inter l’equilibrio è sempre precario, lo sanno bene i suoi tifosi. E così sono bastate un paio di sconfitte per far ricicciare magicamente il termine ‘crisi’. E’ vero che il ko nel derby è stato pesante nel risultato ed ha infranto i sogni di ripetere lo storico Triplete del 2010.

Ma è anche vero che la Coppa Italia era soltanto il terzo obiettivo in ordine di importanza per i nerazzurri, che non ha a caso hanno fatto ampio turnover nella semifinale di ritorno. Per il Milan, invece, è l’unico rimasto, essendo uscito dalla Champions League già ai playoff e non avendo mai partecipato alla lotta per lo scudetto. Bisogna ammettere, ad ogni modo, che c’è stanchezza nei calciatori interisti e un certo nervosismo nel tecnico Simone Inzaghi.

Questo ultimo mese potrebbe pesare sul giudizio di tutti i suoi quattro anni ad Appiano Gentile. E di conseguenza sul suo futuro. Il presidente Beppe Marotta spinge per il rinnovo del contratto in scadenza del 2026, ma prima bisognerà vedere come finisce questa stagione. Anche perché il progetto del fondo Oaktree non si sposa benissimo con le intenzioni di Inzaghi. Quest’ultimo vorrebbe confermare l’attuale gruppo, mentre i proprietari americani hanno in mente di rivoluzionare la rosa. Si rischia quindi di arrivare ad uno scontro.

Calciomercato Inter, da Lautaro a Frattesi e De Vrij: chi resta, chi parte e chi è in bilico

I ventiquattro calciatori che attualmente compongono la rosa dell’Inter possono essere suddivisi in tre macro categorie. C’è chi è sicuro al 99% di restare, chi ha le stesse chance di andare via e chi si può considerare in bilico. Senza dimenticare che per la prossima stagione è già stato preso Sucic.

Premesso che a fronte di un’offerta indecenti nessuno è incedibile, tra quelli che vanno verso la conferma ci sono i due portieri Sommer e Josep Martinez, i difensore Bastoni, Pavard, Dimarco e Carlos Augusto, i centrocampisti Barella e Zielinski, oltre al capitano Lautaro Martinez. Con le valigie già in mano, invece, i vari Di Gennaro, Asllani, Correa e Taremi. Nel limbo restano tanti calciatori con situazioni diverse: De Vrij e Arnautovic attendono che l’Inter faccia scattare la clausola per il rinnovo di un altro anno. Acerbi, Darmian e Mkhitaryan sono in scadenza 2026, ma pagando una penale i nerazzurri potrebbero svincolarli in estate. Per Bisseck, Dumfries, Frattesi e Calhanoglu si valuteranno offerte di almeno 40 milioni di euro. Thuram ha una clausola di rescissione che fa gola al Paris Saint-Germain e in Premier. Infine Zalewski potrebbe essere riscattato dalla Roma.