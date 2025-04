Un titolare e un panchinaro: 100 milioni per la coppia dell’Inter

Il club nerazzurro fa i conti con la decisa offensiva della big inglese, pronta a mettere sul piatto un’offerta monstre per due giocatori

Sebbene la pressione dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori si stia stringendo sempre di più intorno all’Inter – sono già partite critiche feroci per la gestione degli obiettivi stagionali dopo la doppia scoppola rimediata in campionato a Bologna e nel derby di ritorno col Milan in Coppa Italia – non è questo il momento delle accuse reciproche e dei rimpianti in casa nerazzurra.

Il sogno Triplete – una suggestione più giornalistica che altro – è ormai svanito, ma per la lotta Scudetto e per la Champions il destino è ancora nelle mani dei ragazzi di Simone Inzaghi. Se i nerazzurri dovessero vincere le restanti gare in Serie A infatti, mal che vada si andrebbe al suggestivo spareggio col Napoli.

Discorso analogo in Europa, dove, sebbene stanca e forse con meno rotazioni rispetto alla blasonata avversaria, l’Inter può giocarsi le sue carte contro la superpotenza Barcellona. Intanto, però, incombe il mercato. E non solo in relazione alla finestra di mercato eccezionale che la FIFA ha deciso di aprire dal 1 al 10 giugno in vista del poi imminente Mondiale per Club, altra competizione in cui l’Inter punta ad arrivare fino in fondo.

Dall’Inghilterra, secondo quanto riportato dal portale ‘Transferfeed.com‘, una big delusa dall’andamento di una stagione disastrosa, per quanto ancora salvabile con l’eventuale vittoria dell’Europa League, sta per portare l’assalto decisivo a due calciatori della rosa meneghina. Una doppia offerta difficile da non prendere in considerazione.

Bisseck e Dumfries, lo United fa sul serio: offerta da capogiro

Fermo da diverse settimane per un infortunio al bicipite femorale, Denzel Dumfries è stato uno dei grandi assenti in questa prima parte del terribile tour de force a cui si è sottoposta la formazione nerazzurra. Prossimo al rientro in campo – l’olandese sarà disposizione già contro la Roma domenica 27 aprile – l’ex PSV è stato al centro di innumerevoli voci di mercato che lo avrebbero voluto oggetto di grande interesse da parte di parecchie big inglesi.

Anche se l’Inter ha sempre resistito di fronte alle offerte provenienti da Oltremanica – rinnovando addirittura il contratto in scadenza a giugno 2025 con la firma apposta lo scorso novembre, che ha allungato il matrimonio fino al 2028 – Marotta non è insensibile alle ricche proposte economiche dei club britannici.

Le stesse società che da mesi corteggiano l’esterno oranje ora hanno anche messo gli occhi su un altro profilo che, se davvero ceduto alle cifre riportate dal portale succitato, garantirebbe al club di Viale della Liberazione una plusvalenza da sogno.

Si tratta di Yann Bisseck, il difensore tedesco che, sebbene non titolare fisso, ha aumentato considerevolmente il suo valore di mercato in due anni scarsi alle dipendenze del club nerazzurro.

Il Manchester United, che si appresta ad avviare l’ennesima rivoluzione tecnica, sta preparando una mega offerta da 100 milioni complessivi per i due calciatori: 40 per l’olandese, 60 per il teutonico. Marotta si prepara a valutare seriamente il tutto…