Ha fatto innamorare Inzaghi, Inter pronta all’assalto in casa Bologna

C’è anche l’Inter su alcuni dei calciatori del Bologna che stanno contribuendo all’ottimo campionato dei rossoblu

Ha complicato e non poco i piani Scudetto dell’Inter con la vittoria in extremis di domenica scorsa che ha permesso al Napoli di agganciare i nerazzurri in vetta. Oltre a condannare l’Inter alla sconfitta, il gol di Orsolini ha permesso al Bologna di mantenere il quarto posto in classifica e restare in piena lotta per la seconda qualificazione consecutiva in Champions League.

Un traguardo che, unito alla finale di Coppa Italia, avrebbe del clamoroso per il Bologna, soprattutto in considerazione di una parte di stagione davvero difficile in cui la squadra ha faticato a metabolizzare il cambio di allenatore da Thiago Motta a Vincenzo Italiano. Grazie al grande lavoro compiuto dal nuovo tecnico, il Bologna ha finalmente trovato la sua dimensione ed è riuscito ad emergere grazie a un gioco ormai consolidato che, abbinato a una condizione fisica eccellente, sta dando i risultati che tutti sappiamo.

L’Inter punta il gioiello del Bologna, possibile duello con il Napoli

Oltre a quelli di Italiano, nell’ascesa del Bologna vanno anche sottolineati i grandi meriti di alcuni giocatori che hanno compiuto un’ulteriore crescita dopo essersi già messi in mostra lo scorso anno. Sam Beukema, Santiago Castro e Dan Ndoye sono tra i principali protagonisti della grande stagione del Bologna che presto si ritroverà a fronteggiare i possibili assalti dei club interessati a ingaggiarli. Vedremo quale sarà la scelta della dirigenza quest’anno ovvero se trattenerli oppure optare per la cessione di alcuni come avvenuto la scorsa estate con Calafiori e Zirkzee.

L’Inter è su tutti e tre. Beukema con Bijol, Gila e Solet è tra i primi posti nella lista dei rinforzi per la difesa, reparto nel quale si interverrà con l’acquisto di un nuovo centrale. Sono arrivate conferme autorevoli anche sull’interessamento dei nerazzurri per Santiago Castro, individuato come l’alternativa ideale a Lautaro Martinez che ricorda per movenze e capacità realizzative.

E poi c’è Ndoye, altro giocatore da Inter. L’attaccante svizzero ha caratteristiche che farebbero davvero comodo ai nerazzurri. Con la sua velocità, la facilità nel saltare l’uomo e nel creare spazi nelle difese più chiuse, Ndoye si adatterebbe anche al 3-5-2 di Inzaghi sia come esterno a tutta fascia che da seconda punta. Il Bologna la valuta 30 milioni. Il Napoli ha provato a prenderlo a gennaio ma i felsinei non hanno aperto alla cessione anche per la volontà del giocatore che non ha mai manifestato la volontà di andarsene.

In estate, al nuovo possibile tentativo del Napoli potrebbe aggiungersi anche quello dell’Inter che può giocarsi, nella possibile trattativa, alcune pedine di scambio di interesse per il Bologna come Francesco Pio Esposito o Asllani. Un acquisto eventuale, quello di Ndoye, che Inzaghi approverebbe. Del resto, saranno proprio le strategie di mercato del club uno degli aspetti principali sui quali le parti si confronteranno in vista del prossimo rinnovo di contratto dell’allenatore nerazzurro.