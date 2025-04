Ha rifiutato il Napoli, ora ci pensa l’Inter: ingaggio dimezzato

La corsa tra Inter e Napoli per lo scudetto entra nel vivo: occhio a un colpo che poteva essere di Conte e ora piace ai nerazzurri

Il calciomercato spesso regala delle traiettorie imprevedibili e poco pronosticabili. Potrebbe essere così anche per un colpo di primo livello che oggi poteva vestire la maglia del Napoli e invece si è trasferito altrove a suon di milioni. I partenopei hanno rivoluzionato in più occasioni il loro centrocampo, portando a termine affari importanti.

L’ultimo della lista, sicuramente il più pesante nella corsa scudetto, è stato chiuso con il Manchester United e riguarda l’arrivo di Scott McTominay, decisivo in termini di gol e ottime giocate nello scacchiere di Antonio Conte. Lo scozzese è stato in grado di formare un centrocampo di alto livello con Lobotka e Anguissa, ma c’era un altro calciatore di primo piano che poteva arrivare ad agosto 2023.

Stiamo parlando di Gabri Veiga, un calciatore spagnolo di grande talento che avrebbe potuto vestire la maglia dei partenopei dopo un’ottima prima parte di carriera con il Celta Vigo. Proprio quando il Napoli sembrava a un passo, però, il ragazzo ha scelto di dire no alla destinazione italiana e di sposare il progetto (e i milioni) dell’Arabia Saudita.

Inter, colpo di ritorno dall’Arabia: occhi su Gabri Veiga

Le cose con la maglia dell’Al-Ahli, però, non sono andate così bene come in molti si aspettavano. Gabri Veiga in questa stagione ha realizzato sei gol e qualche assist, senza mai diventare il calciatore dominante che si aspettavano di vedere in Arabia Saudita.

Lo spagnolo è legato al suo attuale club da un contratto fino a giugno 2026, per cui la prossima estate, a un anno dalla scadenza, potrebbe liberarsi a 25 milioni di euro, meno rispetto a quando è stato acquistato. Le sue qualità si sposerebbero alla perfezione con il gioco di Simone Inzaghi, che potrebbe farci più di un pensiero tra poche settimane.

D’altronde potrebbe essere l’erede perfetto di Mkhitaryan, una volta acquisiti i tempi e i modi del gioco dell’Inter. A oggi il grande ostacolo per la fumata bianca resta l’altissimo ingaggio percepito dall’ex Celta Vigo. L’Al-Ahli per convincerlo aveva messo sul piatto addirittura 12,5 milioni di euro a stagione, cifra che dovrebbe addirittura dimezzare per sperare davvero in un trasferimento a Milano.