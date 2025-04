Inter, svolta per Mastantuono: intreccio con il Real Madrid

Il futuro di Franco Mastantuono può generare una vera e propria asta internazionale: l’Inter osserva, c’è l’intreccio con il Real Madrid

Il piano dell’Inter è chiaro per il prossimo calciomercato: ci saranno maggiori margini di spesa per i cartellini dei calciatori, ma senza dimenticare la mission che è stata indicata da Oaktree a Marotta e Ausilio. L’intenzione è puntare su alcuni dei migliori giovani in circolazione praticamente in tutti i reparti e abbassando età media e monte ingaggi.

Per questo, si attende una vera e propria rivoluzione, non tanto per quanto riguarda il gruppo dei titolari, ma soprattutto le seconde linee, che stanno deludendo non poco in questo momento dell’anno, proprio quando Simone Inzaghi è costretto a rotazioni continue.

Una delle priorità è acquistare un fantasista bravo nel dribbling e nell’assist, oltre che nel tiro dalla distanza. Come vi abbiamo riportato ormai due mesi fa, uno dei nomi nel mirino è quello di Franco Mastantuono. Il super talento del River Plate delizia il calcio mondiale e a soli 17 anni è un obiettivo caldo per tanti. Sembrava a un passo dal Real Madrid, ma la trattativa è saltata quasi all’improvviso e sul più bello. Ora la concorrenza è tanta sul ragazzo.

Mastantuono tra Inter e Real Madrid: effetto domino sul calciomercato

Mastantuono negli ultimi giorni ha fatto parlare di nuovo di sé dopo un bellissimo gol che ha fatto il giro del mondo. Dopo una prima parte in cui ha giocato a singhiozzo, sta trovando maggiore continuità con la maglia del River e la valutazione cresce sul calciomercato.

Ricordiamo che nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da quasi 40 milioni di euro, che alcune delle migliori big europee potrebbero decidere di pagare. Infatti, il Real Madrid potrebbe decidere di tornare con forza sul talento e in lizza ci sono anche le squadre inglesi, con Manchester United e Chelsea in prima fila.

L’Inter deve puntare ad anticipare tutte le altre, ma se Mastantuono dovesse andare al Real, potrebbe esserci un effetto domino che riguarderebbe anche i nerazzurri. Sarebbe indirettamente un segnale di puntare un po’ meno su altri giovani che occupano la sua stessa zona di campo. Ci potrebbe essere maggiore concorrenza, quindi più margini per l’addio. E l’Inter, ancora grazie a Javier Zanetti, potrebbe puntare soprattutto sull’argentino.