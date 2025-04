Blackout elettrico e rinvio Barcellona-Inter: cosa succede

Tutta la Spagna è al buio. Nelle scorse ore si sono registrati gravi disagi in tutto il Paese. E tra 48 c’è Barcellona-Inter

Il big match di Champions League in programma allo stadio Montjuic è a rischio? L’interruzione del servizio di distribuzione di energia elettrica che ha paralizzato i trasporti pubblici (incluso i servizi delle metropolitane di Madrid, Barcellona e Valencia) è iniziata intorno alle 12:30. Inevitabile la chiusura di aeroporti e metropolitane e l’interruzione delle linee telefoniche.

Le cause del blackout non sono ancora chiare, intanto il Governo spagnolo ha attivato un piano di emergenza. C’è chi parla di attacco hacker. Alcune zone del Nord e del Sud della penisola iberica hanno cominciato a recuperare l’erogazione di energia, ma il processo di ripristino sarà lento e graduale.

Red Electrica, il principale operatore della rete elettrica iberica, ha già mobilitato tutte le risorse disponibili per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Spagna al buio, ma la sfida di Champions non è a rischio

La situazione appare tuttavia più grave del previsto. Ciononostante, al momento, non sembra che gli eventi sportivi come Barcellona-Inter potrebbero essere a rischio. Nella città di Barcellona, per esempio, la corrente è tornata in molte zone già dopo le 16:00.

Cucinato un blackout nazionale in Spagna per rinviare la trasferta di Barcellona in modo da recuperare Pavard e Thuram pic.twitter.com/lq2IqQ1KWc — Diafisi del Perone (@KakashiSoF) April 28, 2025

“Maxi Blackout in tutta la Spagna: chiusa la metro di Barcellona” pic.twitter.com/amF6Rg8QVn — Francesco (@fralittera) April 28, 2025

All’aeroporto di Barcellona è però tutto ancora bloccato: i gate non possono aprire, dato che le porte elettriche sono state scollegate: funzionano solo le luci di emergenza. Per l’Inter potrebbero esserci dunque problemi logistici? Per ora, il traffico aereo tra Italia e Spagna non è stato bloccato, anche se si registrano dei ritardi soprattutto nei voli per Madrid e Barcellona.

Secondo le ultime previsioni, il ripristino completo della fornitura dovrebbe richiedere dalle sei alle dieci ore. Quindi entro domani tutta la situazione dovrebbe normalizzarsi. E i nerazzurri partiranno per la Spagna i imprevisti, l’Inter dovrebbe riuscire a viaggiare senza problemi e disagi.

Assenti per l’Inter e per i catalani

Per la sfida contro i catalani, Inzaghi spera ancora di poter schierare dal 1′ Marcus Thuram. Nulla da fare per Pavard, che resterà a Milano. Il francese ha interagito con alcuni tifosi fuori dalla Pinetina: “Sto bene. Anche se per mercoledì col Barça non ci sarò“. Al posto di Pavard giocherà Bisseck. E se Thuram non dovesse farcela? Inzaghi dovrebbe puntare di nuovo su Taremi. In casi estremi, si potrebbe anche provare la mossa della disperazione: Frattesi come sottopunta, dietro Lautaro.

Lato Barcellona, aspettando l’elenco ufficiale dei convocati, è già sicuro che non ci sarà Lewandowski. Molto probabilmente Flick dovrà fare a meno anche di Alejandro Balde. Saranno poi indisponibili anche Bernal e Casadó. In porta dovrebbe giocare ancora Szczesny, anche se Ter Stegen è tornato disponibile.

La sfida, leggendo gli uomini a disposizione di Flick, appare ardua. Ma l’Inter non vuole partire sconfitta. I catalani godono di un grande attacco, ma in difesa non sono fortissimi. Puntano moltissimo sulla tattica del fuorigioco. I nerazzurri dovranno sfruttate questa possibilità. E, d’altro canto, dovrà provare a resistere alla pressione alta e insistita del Barcellona.